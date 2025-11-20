子連れで行きたいと思う「茨城県の道の駅」ランキング！ 2位「グランテラス筑西」を抑えた1位は？【2025年調査】
家族でのおでかけ先として人気の道の駅は、子どもが楽しめるスポットとしても注目を集めています。遊具のある広場や体験型施設、地元グルメが味わえるレストランなど、親子で一日中満喫できる魅力が満載。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「茨城県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：グランテラス筑西（筑西市）／46票茨城県の県西地域に位置するこの道の駅は、地元の新鮮な農産物や特産品がたっぷりそろう人気スポット。フードコートには、小さな子ども連れでも気軽に使えるお店が並び、休憩やランチにもぴったり。さらに、体験型の施設や芝生広場が整備されていて、子どもが思いきり走り回れる環境なのもうれしいポイントです。買い物からグルメ、遊びまでそろっているので、一日ゆっくり過ごせる道の駅です。
回答者からは「いちご狩りができるところがいい。ボーネルンドの屋内遊び場は子供が大喜びしそう」（20代女性／愛知県）、「子供がポケモンが好きで実際にポケモンのマンホールを見てみたいと思ったから」（30代女性／東京都）、「知育玩具のボーネルンドの室内遊び場があり、天気に関係なく遊べるのがいいです」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：日立おさかなセンター（日立市）／88票茨城県北東部・太平洋に面した日立市にあるこの道の駅は、名前の通り“海の恵み”が主役。新鮮な魚介類がずらりと並び、市場のような活気に包まれています。
多種多様な魚を間近で見られるので、子どもたちにとってはちょっとした水族館気分。普段なかなか触れない海の世界を体感できて、食育のきっかけにもなります。海沿いというロケーションのおかげで、ドライブの途中に立ち寄るだけでも気持ちがいいスポットです。
回答者からは「新鮮な魚を見ることで、命を食べているんだよと食の教育を通して命のありがたみ、食のありがたみが分かるから」（20代男性／三重県）、「その場で海鮮丼を作ってくれたり、浜焼きができるから。目の前で調理される様子を見れるのであれば子どもにとっても面白い体験だと思う」（30代女性／兵庫県）、「食育体験や市場見学ができ、海鮮を楽しめるレストランもあります。魚や食べ物に興味のある子どもにぴったりです」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)