大谷が一言「Buenas tardes, fanaticos」

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会による2025年のナ・リーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた。3年連続、通算4度目の受賞を果たすと、球団公式SNSはファンに感謝を届ける動画を公開した。そのなかで大谷が放った“言葉”が脚光を浴びている。

球団公式インスタグラムは「ショウヘイからメッセージ」とし、大谷の映像を投稿した。大谷は「Buenas tardes, fanaticos（ファンのみなさんこんにちは）」と珍しくスペイン語で話始め、「I appreciate your support. Thank you（みなさんのサポートに感謝しています。ありがとうございます）」と感謝を込めた。

わずか5秒の映像だったが、ファンが注目したのは「fanaticos」だった。大谷がドジャースに加入した1年目のキャンプ。フォトデーでテオスカー・ヘルナンデス外野手からスペイン語を教わる映像が話題を呼んだ。その際、テオからファンのことを「fanaticos（ファナティコス）」と呼ぶことを知ると、大谷ファンの間では「ファナティコ」が大ブームになっていた。

久しぶりに大谷の口から発せられた単語に「翔平が『ファナティコ』って言った!! 不意に何このファンサ!!」「これからも大谷くんのファナティコでいるからね」「はぁたまらん」「大谷さんがついに！」「ファナティコ歓喜」などとファンも興奮を隠せなかった。

ちなみに、この大谷の動画は760万回以上インスタグラムで再生されており、ワールドシリーズ中に公開された数々の動画に匹敵するほどの人気となっている。（Full-Count編集部）