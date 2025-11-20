¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¤Î·ÀÌó¶â¤Ï¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÅÄÃæ¾Âç¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¡Öº£Åß¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¡×
¡¡À¾Éð¤Ï£±£¹Æü¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤ÇÁ´£³£°µåÃÄ¤È¸ò¾Ä²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢±¦ÏÓÁèÃ¥Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸õÊäÀè¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢º£°æ¤Î·ÀÌó³Û¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖÀµ¼°¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸å¤Î·ÀÌó¤Ï£±²¯£µ£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£²²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤ÇÎòÂåºÇ¹â³Û¤Ï»³ËÜÍ³¿¤¬£²£°£²£´Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿£±£²Ç¯Áí³Û£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¹£µ²¯±ß¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢£²£°£±£´Ç¯¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È£·Ç¯£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£²£°£°²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿ÎòÂå£²°Ì¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤ÈÆ±Åù¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖµåÃÄ¤Ïº£°æ¤Î¾ÍèÀ¡¢µåÂ®¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢ºöÎ¬¡¢¤½¤·¤ÆÂ¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢º£°æ¤Ïº£Åß¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡¡