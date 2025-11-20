【無料公開も】官能叙情派・艶々の最新作『ふたりの夏が終わるまで』など11月の新刊発売キャンペーン！

この記事にはプロモーションが含まれています。

官能叙情派・艶々の最新作『ふたりの夏が終わるまで』、ニヤニヤ止まらない青春グラフィティ『彼女とつーぴー』、魅惑満載コスプレ・エロス!!『時先生は着替えたい 』

「ゴラクうぇぶ！」11月の新刊発売に際しキャンペーンを開催！

日本文芸社の無料マンガサイト「ゴラクうぇぶ！」は、人気コミックの最新巻発売に合わせたお得なキャンペーンを実施！期間限定で無料公開される巻や話数もありますので、お見逃しなく！

対象タイトルとキャンペーン詳細

【11/19から】『ふたりの夏が終わるまで』５巻発売記念【完結キャンペーン】

11月19日発売の最終５巻に合わせて、シリーズ完結を記念したキャンペーンを開催！

・無料公開：1～2巻（11/19～12/25）

・スライド公開：3巻分（13～18話）を毎週金曜日に更新、5週連続で順次公開

完結巻をより楽しむためのこのチャンスをお見逃しなく！

※詳しくはキャンペーンバナーの画像をご覧ください。

【11/21から】『時先生は着替えたい』年末キャンペーン

人気シリーズも、年末に向けて特別公開！

・無料公開：1～5話（11/21～12/31）

・更新話の無料期間：42話（11/21更新）、43話（12/5更新）、44話（12/19更新予定）も12/31まで無料

時先生がまだ学生だった頃、『教育実習生編』を3話にわたって掲載！！

服好きになった知られざる過去が明らかに！！

今年のうちに「時先生」の世界をまとめて楽しめるチャンスです！

【11/29から】『彼女とつーぴー』６巻発売記念キャンペーン

11月29日発売の最新６巻にあわせて、過去巻を期間限定で無料公開！

• 期間：11/29～12/12（2週間）

• 範囲：1～3巻分（18話まで）

連載を追いかけられなかった方も、この機会にまとめてチェックできます。

（※注）

・無料公開話の詳細なスケジュールや更新時間については、ゴラクうぇぶ！サイト内のお知らせを確認のこと。

・各無料公開話の閲覧期間は、それぞれ異なる。

その他の11月の新刊情報

注目作の新刊も続々登場！

• 『灰色の女神さま』1巻

• 『銀牙伝説外伝 番犬ジョン！』1巻

「ゴラクうぇぶ！」とは

「ゴラクうぇぶ！」は日本文芸社のオリジナル漫画が読めるWebサイト！

毎週金曜更新！無料・登録不要で新作漫画が楽しめます！

個性豊かな作品が勢揃い！

毎週金曜日は、「ゴラクうぇぶ！」で描き下ろし新作漫画を楽しもう！

ゴラクうぇぶ！では、今後も人気作の最新巻発売にあわせたお得なキャンペーンを続々企画中。

この機会に、お気に入りのコミックをまとめて楽しんでください！