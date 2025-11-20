【無料公開も】官能叙情派・艶々の最新作『ふたりの夏が終わるまで』など11月の新刊発売キャンペーン！
官能叙情派・艶々の最新作『ふたりの夏が終わるまで』、ニヤニヤ止まらない青春グラフィティ『彼女とつーぴー』、魅惑満載コスプレ・エロス!!『時先生は着替えたい 』
「ゴラクうぇぶ！」11月の新刊発売に際しキャンペーンを開催！
日本文芸社の無料マンガサイト「ゴラクうぇぶ！」は、人気コミックの最新巻発売に合わせたお得なキャンペーンを実施！期間限定で無料公開される巻や話数もありますので、お見逃しなく！
対象タイトルとキャンペーン詳細
【11/19から】『ふたりの夏が終わるまで』５巻発売記念【完結キャンペーン】
11月19日発売の最終５巻に合わせて、シリーズ完結を記念したキャンペーンを開催！
・無料公開：1～2巻（11/19～12/25）
・スライド公開：3巻分（13～18話）を毎週金曜日に更新、5週連続で順次公開
完結巻をより楽しむためのこのチャンスをお見逃しなく！
※詳しくはキャンペーンバナーの画像をご覧ください。
【11/21から】『時先生は着替えたい』年末キャンペーン
人気シリーズも、年末に向けて特別公開！
・無料公開：1～5話（11/21～12/31）
・更新話の無料期間：42話（11/21更新）、43話（12/5更新）、44話（12/19更新予定）も12/31まで無料
時先生がまだ学生だった頃、『教育実習生編』を3話にわたって掲載！！
服好きになった知られざる過去が明らかに！！
今年のうちに「時先生」の世界をまとめて楽しめるチャンスです！
【11/29から】『彼女とつーぴー』６巻発売記念キャンペーン
11月29日発売の最新６巻にあわせて、過去巻を期間限定で無料公開！
• 期間：11/29～12/12（2週間）
• 範囲：1～3巻分（18話まで）
連載を追いかけられなかった方も、この機会にまとめてチェックできます。
（※注）
・無料公開話の詳細なスケジュールや更新時間については、ゴラクうぇぶ！サイト内のお知らせを確認のこと。
・各無料公開話の閲覧期間は、それぞれ異なる。
その他の11月の新刊情報
注目作の新刊も続々登場！
• 『灰色の女神さま』1巻
• 『銀牙伝説外伝 番犬ジョン！』1巻
「ゴラクうぇぶ！」とは
「ゴラクうぇぶ！」は日本文芸社のオリジナル漫画が読めるWebサイト！
毎週金曜更新！無料・登録不要で新作漫画が楽しめます！
個性豊かな作品が勢揃い！
毎週金曜日は、「ゴラクうぇぶ！」で描き下ろし新作漫画を楽しもう！
ゴラクうぇぶ！では、今後も人気作の最新巻発売にあわせたお得なキャンペーンを続々企画中。
この機会に、お気に入りのコミックをまとめて楽しんでください！