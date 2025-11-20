ドル円理論価格 1ドル＝155.96円（前日比+0.90円） ドル円理論価格 1ドル＝155.96円（前日比+0.90円）

割高ゾーン：156.61より上

現値：157.00

割安ゾーン：155.32より下



過去5営業日の理論価格

2025/11/19 155.06

2025/11/18 154.95

2025/11/17 153.57

2025/11/14 153.93

2025/11/13 153.29



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

