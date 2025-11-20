またもBTS・JUNG KOOK（ジョングク）の自宅へ侵入未遂事件が起きた。ソウル市内の一戸建ての住宅に侵入しようと、50代の日本人女性が何度もロックを押して解錠しようと試みたことが分かった。警察が緊急出動したという。

ソウル龍山（ヨンサン）警察署は19日、「12日から14日の間、JUNG KOOKの自宅玄関前でロック装置を繰り返し操作した日本人女性を住居侵入未遂の疑いで立件前に調べている」と明かした。通報は14日にあり、女性がすでに日本に帰国したかは確認されていない。警察は被害者から、事実関係をさらに確認する予定だ。

JUNG KOOKの自宅を狙った無断接近は、今年だけでも3回目。6月には、除隊当日に玄関の暗証番号を繰り返し入力した30代の中国人女性が起訴猶予処分を受けている。8月には韓国国籍の40代女性が駐車場に無断侵入して現行犯逮捕された。

JUNG KOOKはその後、ライブ放送を通じて強硬対応を予告したことがある。当時、家の中で防犯カメラを通じて侵入場面を直接見ていたとし「警察が来ると、（侵入を試みた女性は）地下駐車場に逃げようとした」と状況を再現した。続いて「ドアを開けて入ってくると、私が閉じ込めてしまう。証拠が全部残る。警察署に行きたくなければ、絶対にうちに来るな」と警告した。