インフォメティス<281A.T>が続伸している。同社は１９日、自社の技術・サービスを活用したＢｕｄｇｅｔ Ｃｏｎｔｒｏｌサービス搭載のヒートポンプ製品が、ダイキン工業<6367.T>子会社のダイキン・エアコンディショニングＵＫから発売されたと発表。これが材料視されているようだ。



Ｂｕｄｇｅｔ Ｃｏｎｔｒｏｌサービスは、家電などの使用状況から不在や就寝時など家庭内での「人の活動レベル」が低いタイミングを推定し、そこでのヒートポンプ設定温度を適切に制御するなど、消費者の電力料金を削減、最適化することを特徴としたサブスクリプションサービス。同社は今後見込まれる導入規模の拡大に対応できるよう、適切なサービス提供体制の構築を進めるとしている。



