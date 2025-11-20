¡Ú¸ø¼°¡¦DayDay.¡Û°¡´õ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¥¥Ã¥Á¥ó¡Ö¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥ì¥·¥Ô¡×
¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤È¤ó¤«¤Ä
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÆÚ¤³¤ÞÆù¡§200g¾®ÇþÊ´¡§Âç¤µ¤¸2¥Ñ¥óÊ´¡§70gÍñ¡§1¸ÄÇò¤À¤·¡§¾®¤µ¤¸1¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸4¡Á5±ö¡§¾®¤µ¤¸1/2¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ
¡ÚÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡Û¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÀéÀÚ¤ê¡Ë¡§1/4¶Ì±öº«ÉÛ¡§5gÄ´Íý¹©Äø1ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ò2¡Á3Ëç¼è¤ê°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ë´Ý¤á¡¢±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¾®ÇþÊ´¡¦ÍÏ¤¤¤¿Íñ¡¦Çò¤À¤·¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤¿¤é¡¢¡¤ÎÆÚ¤³¤ÞÆù¤Ë¤è¤¯Íí¤Þ¤»¡¢¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£3¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¾å¤«¤é²ó¤·¤«¤±¼å²Ð¤Ç5Ê¬Æ°¤«¤µ¤º¤Ë²ÃÇ®¤·¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡£4¶¯²Ð¤Ë¤·¤Æ¥«¥ê¤Ã¤È¤µ¤»¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦±öº«ÉÛ¤òÏÂ¤¨¤ë¡Ë¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥·¥å¥¦¥Þ¥¤
¡Ú¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û¥«¥ì¡¼Ê´¡§¾®¤µ¤¸2¥·¥å¥ì¥Ã¥É¥Á¡¼¥º¡§30g¥¥à¥Á¡§30gÇß´³¤·¡§2¸ÄÄ´Íý¹©Äø1ÂÞ¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢1cmÉý¤ÎÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£3¢¤Î¾å¤Ë¡¤òÊ¿¤é¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¤ÎÈé¤òÉß¤¡¢¿å¤ò²ó¤·¤«¤±¤ÆÃæ²Ð¤Ç8Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£4¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë³Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Î¤»¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¿åÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é1¡Á2Ê¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
ÆÚ¤ÈÇòºÚ¤Î¤ªÄÒÊªÆé
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡ËÇòºÚ¤Î¤ª¿·¹á¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¡§1¥Ñ¥Ã¥¯ÆÚ¥Ð¥éÆù¡§200gÌÚÌÊÆ¦Éå¡§1/2Ãú¤·¤á¤¸¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯¤¨¤Î¤¡§1/2¥Ñ¥Ã¥¯·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡§¾®¤µ¤¸2Í®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¡§¾®¤µ¤¸1¿å¡§800mlÄ´Íý¹©Äø1¶ñºà¤òÀÚ¤ë¡£¡Ê¤¨¤Î¤¡¦¤·¤á¤¸¡§¼ê¤Ç¤Û¤°¤¹¡¿ÇòºÚ¤Î¤ª¿·¹á¡§3¡Á4cmÉý¡¿ÌÚÌÊÆ¦Éå¡§°ì¸ýÂç¡Ë2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤éÇòºÚ¤Î¤ª¿·¹á¤Î½Á¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¡¦¤·¤á¤¸¡¦¤¨¤Î¤¡¦ÌÚÌÊÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢Í®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£3ÆÚ¥Ð¥éÆù¡¦ÇòºÚ¤Î¤ª¿·¹á¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¥ï¥ó¥Ñ¥ó¾Æ¤¤ª¤Ë¤®¤ê
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤´¤Ï¤ó¡§300g¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¡§3g¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡§60gÇò¤´¤Þ¡§20g¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸2Ä´Íý¹©Äø1¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤´¤Ï¤ó¡¦¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¡¦Çò¤´¤Þ¡¦ÀéÀÚ¤ê¤·¤¿¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¤òÆþ¤ì¡¢¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£2¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢¡¤òÉß¤µÍ¤áÊ¿¤é¤Ë²¡¤·ÄÙ¤¹¡£Ãæ²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¾Æ¤¡¢¾Æ¤ÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£