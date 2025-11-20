ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は297億円と活況 ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は297億円と活況

20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.0％増の806億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.4％増の588億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ｉシェアーズ米国債１－３年ＥＴＦ <2620> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年 ＥＴＦ <1656> 、ＮＥＸＴ 医薬品 <1621> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> など16銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> が6.96％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が6.89％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が6.86％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.61％高、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> が6.26％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は5.05％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は4.58％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.11％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.02％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1691円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金297億5500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金214億6300万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が99億6400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が41億6800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億6800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億2300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

