　20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比36.0％増の806億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.4％増の588億円となっている。

　個別ではｉＦｒｅｅ　米債　７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ｉシェアーズ米国債１－３年ＥＴＦ <2620> 、ｉシェアーズ・コア米国債７－１０年　ＥＴＦ <1656> 、ＮＥＸＴ　医薬品 <1621> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2511> など16銘柄が新高値。ＮＺＡＭ　上場投信　ドイツ国債　７－１０ <2091> 、ｉシェアーズ　日本国債７－１０年　ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア　日本国債　ＥＴＦ <2561> が新安値をつけている。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　Ｓ＆Ｐ　５００　半導体 <346A> が6.96％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が6.89％高、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> が6.86％高、ＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.61％高、グローバルＸ　半導体　ＥＴＦ <2243> が6.26％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> は5.05％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> は4.58％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は4.11％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　Ｓ＆Ｐ５００　インバース <2249> は3.02％安と大幅に下落している。

　日経平均株価が1691円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金297億5500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金214億6300万円を大きく上回る活況となっている。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が99億6400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が41億6800万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が28億6800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が17億2300万円の売買代金となっている。

