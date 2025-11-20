マジでありがとう！しかもあの老舗メーカー品！ポンと入れるだけの楽ちん100均調味料

お弁当用の調味料って、小さな容器に詰め替えるのは正直面倒…。とはいえ、1回分にちょうどいい調味料がなかなか売っていないんですよね。そんな中、なんとダイソーで、既に容器に充填済みのお弁当用調味料を発見！しかも老舗醤油メーカーの商品ということで、味もお墨付きです♡これで朝のお弁当準備が楽になりました。

商品情報

【写真左】

商品名：おべんとうソース

価格：￥108（税込）

内容量：12.5mL（2.5mL×5個）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901885007022

【写真右】

商品名：おべんとうしょうゆ

価格：￥108（税込）

内容量：10mL（2mL×5個）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901885007015

既に充填済みで使いやすい！ダイソーで便利な調味料を発見♡

お弁当用の調味料って、小さな容器に詰め替えるのは面倒ですよね。とはいえ、1回分にちょうどいい少量サイズの調味料がなかなか売っていないので、泣く泣く詰め替えるしかないのが悩み…。

そんな中、なんとダイソーで便利なものを発見しました！『おべんとうソース』と『おべんとうしょうゆ』という商品です。

価格は、それぞれ108円（税込）です。筆者が購入した店舗では、食品売り場に陳列されていました。

小さな容器に既に充填済みのソースと醤油って、なかなか珍しいなと思い購入してみました！

これなら忙しい朝もパッと準備ができ、時短にもつながります。

ソースと醤油がわかりやすいようにキャップで色分けがされていますが、ボトルにもしっかりと調味料の名称が書かれているところが便利です。

1個あたりの内容量は、ソースが2.5mL、醤油が2mLとなっており、お弁当にちょうどいいです。

容器もコンパクトなので、お弁当と一緒に持ち運びやすいです。

ただし、電子レンジにはかけられないので、お弁当を温める際に一緒に加熱しないように注意が必要です！

しかも、パッケージを見て驚き…！

群馬県が誇る、明治6年に創業の老舗醤油メーカー「正田醤油」の商品でした。

子どもから大人まで口にするものだからこそ、価格はお手頃でも安心して使えるのは嬉しい限りです。

ソースも醤油もお弁当のおかずによく合う美味しさ♡

ソースは合計で5個入っています。

スパイスは控えめで、マイルドな味わいです。甘さも控えめで、さっぱりしている印象を受けました。

ウスターソースと中濃ソースの中間のような感じで癖もなく、お弁当のおかずに使いやすいと思います。

醤油も合計で5個入っています。

あっさりとしたキレのある旨みと、ほんのり香る甘みを感じる味わいで、コクのバランスが良い醤油のように感じました。

お醤油としての味がとても良いので、お弁当のおかずも一段と美味しく感じられます！

今回は、ダイソーで見つけた『おべんとうソース』と『おべんとうしょうゆ』をご紹介しました。

それぞれ108円（税込）なので買い足しやすいのも魅力的です！ずっと販売していてほしいなと思える商品でした。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。