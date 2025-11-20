大きなサイズ出た！何かと使えて経済的♡1枚で何役もこなす100均マット

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でシリコーンゴム製のマットを発見。従来品よりもビッグサイズで、ハサミで簡単にカットが可能。ベーキングマットにしたり、鍋敷きにしたり、ビンのフタを開けるのに使ったり…マルチに活躍するアイテムなので、1つ持っておいて損はないですよ。早速ご紹介します♪

商品情報

商品名：マルチシリコーンマット

価格：￥220（税込）

サイズ：30cm×40cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480802244

このサイズ感が最高！ダイソーがまたまたやってくれました

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で気になる商品を発見。1枚で何役もこなしてくれるビッグサイズのシリコーンマットで、その名も『マルチシリコーンマット』。お値段は￥220（税込）でした。

本体の材質はシリコーンゴムで、芯材はグラスファイバー。表面には少し光沢があるマットです。ダイソーで見かける従来品よりも大きなアイテムで、ハサミなどで自由にカットが可能です。必要な分だけ使えるので、とても経済的ですよね。

クッキーを焼いたり、ビンのフタを開けたり♪ダイソーの『マルチシリコーンマット』

筆者はまず、クッキーを焼くのに使ってみました。直火やオーブントースターでの使用は不可ですが、電子レンジとオーブンで使えるので、キッチン家電の汚れ防止に♪

焼きあがったクッキーはくっつかず、スルッとはがれるのでベーキングマットとしても優秀です。

表面が滑りにくいので、固くなった調味料のフタを開けるのにも便利ですよ。また、クリームを泡立てる時や大根おろしを作る時、調理器具の下にこのマットを敷いておくと、ちょうどいいすべり止めになります◎

他にも、鍋敷き代わりにしたり、調理台マットや断熱パッドとしても使える優れものです。商品名の通りマルチに使えるアイテムなので、1つ持っておくとかなり便利ですよ♡

今回はダイソーの『マルチシリコーンマット』をご紹介しました。

サッとひと拭きで簡単にお手入れができる、使い勝手抜群なダイソーのキッチングッズ。お得なビッグサイズなので、売り場で見かけたら即買い推奨です。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。