タレントの朝日奈央が、元「アイドリング！！！」のメンバーが集結した様子を公開した。

朝日は２０日までに自身のインスタグラムで「アイドリング！！！メンバー＆スタッフさんとＴＩＦの打ち上げをしました（これるメンバーだけで）」と始め、２０１５年に解散したアイドルグループ「アイドリング」の元メンバーが集結した様子を公開。続けて、「この話を升野さんにお会いした時に話したら来てくださることになって みんなに秘密でサプライズ登場していただきました」と、バラエティー番組「アイドリング！！！」でＭＣを務めていたお笑いタレントのバカリズムこと升野英知も参加したことを明かすと、「升野さんが登場した瞬間、全員で大喜び アイドリング！！！メンバーみんなが升野さんに近況報告をするっていうほっこりな時間に癒されました」とその模様をつづった。

この投稿にファンからは「やっぱアイドリング！！！だな」「アイドリング！！！メンバーファミリー最高！」「永遠のアイドルですね」「わー！なんてエモい会」「みんな変わらないね〜！笑顔がイイ」などの声が寄せられている。