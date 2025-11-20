長くしてくれてありがとう！この季節もやめられない！アレ専用スプーンの上位互換

寒い季節こそ、暖かい部屋で食べるアイスは格別♡そして、さまざまな100均でよく見かけるアイス専用スプーンを使えば、さらに美味しさを堪能できますよね！ただ、柄が短いスプーンだと食べにくさを感じることも…。なんとダイソーに、柄が長めのアイス専用スプーンが登場！早速、使い心地をチェックしてみました。

商品情報

商品名：アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131880069

柄が長めで持ちやすい！ダイソーの『アルミアイスクリームスプーン』

寒い季節こそ、アイスが美味しく感じられますよね。暖かい部屋で食べるアイスは格別なので欠かせません♡

そして、さまざまな100均で見かけることがある、アイス専用のスプーン。アルミ素材で作られており、カチコチのアイスを食べやすくしてくれるのが魅力ですが、柄が短いと食べにくさを感じることも…。

そんな中、なんとダイソーに柄が長めの商品が登場していました！こちらの『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

柄が短いアイススプーンだと、指にアイスが付いてしまってベトベトになったり、少々すくいにくさを感じることがありました。

しかし、こちらのスプーンは柄が長めに作られているので、持ちやすく扱いやすいのが魅力です！

手の熱がスプーンに伝わってアイスをスルッとすくえる！

熱が伝わりやすいアルミ素材でできているので、握ると手の温度が伝わり、アイスがじゅわっと溶けていきます。

カチコチに凍ったアイスもスルッとすくえるので、溶けるのを待たずにすぐ食べられるのが嬉しいです！

アイスだけでなく、バターを適量すくい取る際にも便利ですよ。

スプーンの縁に丸みがあり、なめらかな口当たりです。

口に運んだときに感じるスプーン特有の金属っぽさが抑えられており、存分にアイスを堪能できます！

ただし、食べていくうちに手が冷たくなっていくので、寒いこの季節は部屋を暖かくして、ブランケットに包まって食べるのがおすすめです♡

今回は、ダイソーの『アルミアイスクリームスプーン（ロング、ラウンド）』をご紹介しました。

デザインもシンプルなので、来客時のおもてなしにもぴったりです！気になる方は、早速ダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。