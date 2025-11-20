シャープの現在のコーポレートスローガンは「ひとの願いの、半歩先。」。「オリジナル」を貫いてきたシャープらしいフレーズだ。

業績悪化で減収減益のニトリ 事業の新たな柱いまだ見いだせず

商品コンセプトに市場ニーズを織り込み、商品化するとき、どの程度「進化」させるべきか。人によって意見はさまざまだろう。そのままだと他社とかぶる可能性があるし、かといって一歩先に行き過ぎると、多くのユーザーはピンとこない。方向性が正しいかどうか判断できなくなるからだ。そこで重要になるのが、多くのユーザーが理解できる「半歩先」という距離感だ。

かつてのシャープは、他社がまだ手を出していないデバイスを開発し、そこから商品を発想することが得意だった。代表例が「液晶ビューカム」と「液晶テレビ」である。ビューカムは、今では当たり前となった「液晶画面を見ながら撮影する」ムービーカメラの先駆けだった。

液晶パネルの需要を拡大したいというシャープの思惑と、「のぞき込みながら撮るのはいや」という女性ユーザーの声が合致して誕生した製品でもある。結果、よく売れ、その後のムービーカメラ市場の仕様を変えるほどのヒットとなった。

しかし現在のシャープは台湾・鴻海精密工業（ホンハイ）の子会社だ。ロボホンなどIoT分野に取り組んではいるものの、近年は大きなヒット事業が見当たらない。

そんな中、同社が昨年からアピールしているのが、電気自動車（EV）分野だ。

EV事業責任者には、元日産副COOの関潤氏が就任。今年の「JMS（ジャパンモビリティショー）」では、ショーモデルが展示された。

展示は東第7ホール。ホンダやトヨタなど主力メーカー以外のメーカーが並ぶ“外縁部”であり、シャープのブースはその一角にあった。

しかし、他のメーカーと比べると展示内容は物足りなかった。披露されたのは「LDK＋」というコンセプトカー一台だけである。

そのコンセプトは「リビングルームの拡張空間」。自家用車は所有していても、99％の時間は駐車中。そこで駐車時にシアタールームやリモートワークの部屋として活用するという提案だ。車内でプロジェクターを使って映画を見たり、リモート会議ができるという趣向であるが、駐車時で音を出して大丈夫なのかという疑問も生じる。車体がガタガタ揺れていたら、「何をしているのか」と思われかねない。

「ガレージにあるクルマを、ほかの用途に使えないか？」という問いに対する、やや安易な回答に見えてしまう。かつてのシャープらしい“オリジナル”の薫りはしない。

そもそも日本市場には「これから本当にEVの時代が来るのか」という根源的な疑問が根強い。トヨタが着々と進めている燃料電池車（水素で動くEV）とEV、どちらが主流になるのかは依然として見通せない。

加えて現時点では、充電インフラは不十分で、充電にかかる時間も長い。ユーザーがガソリン車やハイブリッド車を今なお選ぶ理由でもある。

発売は「27年度中」「シャープブランド」でとされているが、今のところ詳細な情報開示はない。製造は鴻海が担うとしても、シャープは国内で売れる仕様にする必要がある。果たしてどちらへ「半歩」踏み出すつもりなのだろうか。

（多賀一晃／生活家電.com主宰）