11月11日に結婚を発表した女性3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）。あ〜ちゃんは「一般男性と結婚しました。ファンの人です」と報告し、お相手の素性に注目が集まっていたが、複数のメディアが18日、吉田カバンで知られる「株式会社吉田」の吉田幸裕社長（41）であると報じた。

【こちらも読む】Perfumeあ〜ちゃんの結婚発表とこれまで封印してきた3人のマル秘私生活…残る2人も続いてゴールイン？

同社は世界的な知名度を誇る創業90年の老舗企業で、売上高約200億円で安定した業績を維持。幸裕氏は慶應義塾大学商学部を卒業後、同社に入社した。

「創業者は祖父の吉蔵氏。長男・滋氏と次男・輝幸氏が社長を引き継ぎ、輝幸氏の息子の幸裕氏が36歳で4代目社長に。経済誌などには度々取り上げられていて、容姿は、あ〜ちゃんの元カレでお笑いコンビ『サバンナ』高橋茂雄さんにも似ています。あ〜ちゃんは、SNSでメインブランドのPORTERの鞄をたびたび身につけていましたが、まさか“匂わせ”とは思いませんでした」（スポーツ紙芸能担当記者）

■本当の一般人男性と結婚した女性芸能人は？

これには、《どこが昔からの知り合いでファンの一般男性？》《なんでこんなにも一般人を強調したのか分からない》などと“夢”を壊されたファンからの厳しい声も上がる。だが、これまでのケースから見ても女性芸能人のいう「一般人」はほとんどが、ベンチャー企業などの社長か、老舗企業の御曹司パターンが多い。

“本当”の一般人男性との結婚で知られるのは、女優の新川優愛（31）だろう。10代の頃に出会ったロケバスの運転手に自分からアプローチしたと明かしている。ほか、優木まおみ（45）や朝日奈央（31）はカリスマ美容師、松田聖子（63）や小倉優子（42）が結婚した歯科医師なども……。

「長年のマネジャーやヘアメーク、広告代理店やテレビ局員なども少なくありませんが、基本は仕事で関わる職業。一般の勤め人では、菊池桃子さんは元経産省官僚、石原さとみさんが外資系エリート会社員と結婚していますが、いわゆる一般企業で平均年収をもらうような会社員ではありません。女性芸能人の夫で本当の一般人の場合、“プロ彼女”と違うのは、サポートに徹するタイプよりも、結婚を機にSNSに登場したり、妻のブログを始めたり……ヒモみたいな活動をするケースは見られます」（女性誌記者）

確かに男性芸能人の場合、俳優の西島秀俊（54）や伊藤英明（50）、B'zの稲葉浩志（61）など、元タレントやモデル、CAといった華やかな世界から家庭に入る「プロ彼女」と呼ばれる“一般女性”との結婚も多々あるが、「プロ彼氏」は現実味がないかも？

◇ ◇ ◇

Perfume残る2人の近況は？●関連記事【こちらも読む】Perfumeあ〜ちゃんの結婚発表とこれまで封印してきた3人のマル秘私生活…残る2人も続いてゴールイン？…もあわせて読みたい。