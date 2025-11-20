¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âŽ¢¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤Ž£¤¬ºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¡ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢»à¿Í¤ÎÌÜÉ¸Ž£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¶âµ×ÊÝÉðÂç¡Ø°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹»×¹Í¤Î¶Ú¥È¥ì¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸ÀßÄê
ËÍ¤Ï¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ä¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀº¿À²Ê°å¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤ëÀº¿À²Ê°å¤ÎÀèÀ¸¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤äÉ¾²Á¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊýË¡¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î»×¹Í¤Î¥¯¥»¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»à¿Í¤Î¥´¡¼¥ëÀßÄê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Àµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö»à¿Í¥Æ¥¹¥È¡ÊDead-man test¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ³Ø¤ÎÁÏ»Ï¼ÔB¡¦F¡¦¥¹¥¥Ê¡¼¤ÎÄï»Ò¡¢¥ª¡¼¥¸¥ã¥ó¡¦¥ê¥ó¥º¥ì¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤¿³µÇ°¡Ö»à¿Í¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤Ð°ìÈÖÁá¤¯Ã£À®¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦À¼Á¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤³¤È¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÅµ·¿Åª¤Ê¡Ö»à¿Í¤Î¥´¡¼¥ëÀßÄê¡×¤Ï¡¢¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¦¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë
¡¦¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¦Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤º¤Ë¼é¤ê¤ËÅ°¤¹¤ë
°ì¸«¡¢Á°¸þ¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÎÏ¤¬Æ¯¤¯ÌÜÉ¸¤À¡£
¸½¾õ°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤âÀ®²Ì¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤Ï»Ï¤Þ¤é¤º¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ËÍ¼«¿È¤â¡¢¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¼ºÇÔ¤À¤Ã¤Æ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤ÏÃ¯¤·¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤â¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼ê¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£ÉÔ°Â¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤éÁ°¤Ë¿Ê¤à
´¶¾ð¤äÉÔ°Â¤ò¡È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡É¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÆ°¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÀø¤à¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»¤¬³«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£
¤É¤ó¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤â¡¢Îã³°¤Ê¤¯Æ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´°àú¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤â¡È»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡É¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
ËÍ¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö»à¿Í¤Î¥´¡¼¥ëÀßÄê¡×¤Ë¡¢´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£
¥ì¥¹¥ê¥ó¥°»þÂå¤Î¤¢¤ëÂç°ìÈÖ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¹¶¤á¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç»×¹Í¤ÈÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼é¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò´°Á´¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡£¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢½àÈ÷¤Ë¿µ½Å¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢
¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¶ñÂÎÅª¤«¤Ä¹ÔÆ°²ÄÇ½¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡¢¼«¤º¤ÈÎý½¬ÆâÍÆ¤ä»ñÎÁÀß·×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£¤¢¤¨¤Æ¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö²¿¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë»°¤Ä¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×°ø¡¡¡¶²ÉÝ¿´¤¬¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ë
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶²¤ì¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ©Àï¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¶²ÉÝ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ö²áµî¤Î·Ð¸³¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ÊÁ°¤Î¼ºÇÔ¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶²¤ì¤Ï¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È²¾Àâ¡É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Æ°¤¤¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤êÉÝ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¶²ÉÝ¤Ï¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼å¤Þ¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÉÝ¤¤¤«¤é¤³¤½°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
Í×°ø¢¡¡Ìµ°Õ¼±¤Ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë
¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤¦¤·¤¿¼«¸ÊËÉ±ÒÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¡Ö·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤òÃ¥¤ï¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢ËÜ²»¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ä¼çÂÎÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Â¾¿Í¤Î´üÂÔ¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
À®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÎËà»¤¤ä°ãÏÂ´¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ËÆ°¤¯¡½¡½¤½¤Î»ëÅÀ¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
Í×°ø£¡¡ÌÜÉ¸¤¬¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤â¡¢ÊÑ²½¤òÈò¤±¤ë»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢À®Ä¹¤Ë¤Ï¡Ö²õ¤¹¡×¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£°Ê¾å¤ÎÌ¤Íè¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
¸½¾õ°Ý»ý¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È°ÂÄê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¸åÂà¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¼Ò²ñ¤ä¼þ°Ï¤ÎÊÑ²½¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤³¤½¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÎ©¤ÆÊý
¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÌ¤Íè¤«¤éµÕ»»¤¹¤ëÌÜÉ¸ÀßÄê¡×¤¬É¬Í×¤À¡£¡Ö5Ç¯¸å¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¡¢¡Ö1Ç¯¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¡×¡Öº£·î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼Â¹ÔÎÏ¤Î¤¢¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¥«¥®¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡¡ÈÝÄê¸ì¤ò¹ÎÄê¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡Ö¡Á¤·¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¡Á¤¹¤ë¡×¤Ë¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤ò½Å¤Í¤ÆÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡×¡¢¡Ö¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ï¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤«¤é°§»¢¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡£
ÈÝÄê·Á¤ÏËÉ¸æÅª¤Ê»ÑÀª¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ç¾¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÁª¤ÓÊý°ì¤Ä¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊý¸þ¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£Æü¡¹¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤äÀ¼¤«¤±¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¸À¤¤´¹¤¨¤Î½¬´·¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡¡¹ÔÆ°¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡ÖÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö1Æü3¡Á5·ï¤Î±Ä¶È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¥Ù¡¼¥¹¤ÎÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¡¦²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£À®²Ì¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ÔÆ°¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£Û£Ëæ¤ÊÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Æü¡¦ÌÀÆü¤ä¤ë¤Ù¤¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢·×²è¤È¼Â¹Ô¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ëä¤Þ¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¾¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ç¤¡¢À®Ä¹¤Î¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡¡Ã£À®¸å¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯
¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤«¡©¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Ë°ÕÌ£¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬²Ã¤ï¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡×¤Þ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡£
¥´¡¼¥ë¤ò»ë³Ð²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò»Ï¤á¡¢¹ÔÆ°¤Î¼Á¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬¡ÖÃ±¤Ê¤ëºî¶È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
----------
¶âµ×ÊÝ ÉðÂç¡Ê¤«¤Ê¤¯¤Ü¡¦¤¿¤±¤Ò¤í¡Ë
¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÆüËÜÂÎ°éÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢2009Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½éÍ¥¾¡¡£°Ê¹ß¡¢ÄÌ»»7²óÍ¥¾¡¡£¤ï¤º¤«4Ç¯2¥«·î¤ÇÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢5°Ì¤ÈÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¡£2016Ç¯°úÂà¡£2017Ç¯¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿Æþ¼Ò¡£¿·¿Í±Ä¶ÈÎòÂåºÇ¹âµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¼ÒÄ¹ÇÕ¡ÊPD¡Ë¼õ¾Þ¡£2021Ç¯ÆÈÎ©¡£¿Íºà»ö¶È²ñ¼ÒProver¤ò¶¦Æ±¤ÇÁÏ¶È¡£¤³¤ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¶âÍ»¡¦AI¡¦°åÎÅ¡¦¿Íºà¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î°Û¶È¼ï¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ë¼ÂÁ©·¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¤¥ó¥Ù¥¹¥³¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢TREASURY¡¢KST¤Û¤«¤Î»ö¶ÈÀß·×¡¦ÁÈ¿¥¹½ÃÛ¡¦±Ä¶ÈÅý³ç¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÏGPU¥µ¡¼¥Ð¡¼Åù¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë½¾»ö¡£IC Digital Asset¼¹¹ÔÌò°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹»×¹Í¤Î¶Ú¥È¥ì¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£
----------
¡Ê¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÆüËÜ²¦¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ¶âµ×ÊÝ ÉðÂç¡Ë