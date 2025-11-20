「再発すれば『終わり』だ」復帰が迫るバイエルンの日本人DFに韓国メディアが見解「キム・ミンジェを押し出す？→１年半を棒に振った」
北中米ワールドカップを前に、伊藤洋輝のカムバックが近付いている。
26歳の日本代表DFは昨夏、世界屈指の強豪バイエルン・ミュンヘンに加入したものの、プレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、年をまたいで２月に行なわれたチャンピオンズリーグのセルティック戦で、ようやくデビューした。
しかし、翌月に同箇所を負傷。再手術を強いられ、今季に入ってもまだ試合に出場できていない。
“再デビュー”が待たれるなか、バイエルンが11月17日に「ヒロキ・イトウがフルトレーニングに復帰」と万歳の絵文字付きで報告。現地メディアも公式戦出場が近いと伝えている。
この報道を受け、韓国メディア『FOOTBALLIST』は「『キム・ミンジェを押し出す日本のディフェンダー』と言われながら骨折で１年半を棒に振ったイトウ、ついに戦線復帰！再発すれば『終わり』だ」という刺激的な見出しの記事を掲載。チームメイトでポジションを争うライバルでもある自国のDFに触れ、次のような見解を示した。
「イトウは世界最高水準の名門へ移籍し、日本の期待を一身に背負ったスターディフェンダーだ。加入前、彼を前年のキム・ミンジェよりも高く評価するドイツメディアもあったため、日本メディアの一部は『キム・ミンジェを押し出す存在になるのでは』と予測した。コンディションが整っていれば、バイエルンで十分な価値を持つ選手だ。
今回の復帰後、健康にプレーすることがイトウにとっては何よりも重要だ。中足骨骨折は再発しやすい。もし同じ部位に問題が生じて再び離脱すれば、バイエルンで定位置を争う前に失敗する結果となる。他のチームもイトウの耐久性を問題視し、獲得を躊躇する可能性もある。プロキャリアを成功裏に続けるために最も必要なのは、怪我の防止だ」
伊藤は完全復活を果たせるか。早ければ、11月22日のフライブルク戦でメンバー入りする可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
