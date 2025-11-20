一見ただの掛け算問題に見えますが、実はちょっとした“規則”を使えばスムーズに答えが出せるタイプの問題。52×48という数字の並びに隠された共通点に気づけるかどうかがカギです。

一見ただの掛け算問題に見えますが、実はちょっとした“規則”を使えばスムーズに答えが出せるタイプの問題。

52×48という数字の並びに隠された共通点に気づけるかどうかがカギです。

問題：52 × 48 ＝ □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：ふたつの数はどちらも“50”を中心にしています。差を利用して計算してみましょう。

正解：2,496

正解は「2,496」でした。

▼解説
この問題も「平方差の公式」を使うとスッキリ解けます。

52×48＝(50＋2)×(50−2)
＝50²−2²
＝2,500−4＝2,496

つまり、「(a＋b)(a−b)＝a²−b²」という数式パターンを応用しています。

このように、掛け算でも数字の“対称性”に注目すると計算が劇的にラクになります。

ひらめきと発見が気持ちいい一問。次はあなたが出題者になってみるのも面白いですよ！
(文:All About ニュース編集部)