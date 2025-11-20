放置厳禁！ カーエアコンのフィルターを変える理由は？ 交換しないとどうなる？ 交換時期や自分で作業する方法を紹介

エアコンフィルターは定期的に交換して快適性を維持しよう

カーエアコンのフィルターは外気のホコリや花粉から車内を守る重要な部品ですが、メンテナンスや交換をせず放置していた場合、どのような問題が発生するのでしょうか。

「エアコンフィルター」を交換しないとどうなる？

エアコンフィルターは定期的な交換が必要とされていますが、その主な理由としては、以下のような点が挙げられます。

【画像】「えっ…！」 これが「交換していないエアコンフィルター」です（16枚）

・異臭や悪臭の予防

・車内環境を維持する

・花粉やウイルス対策

・冷却効果を保つ

カーエアコンの部品のひとつであるエアコンフィルターは、車内の快適性を維持するうえで欠かせません。外気を車内に取り込む際は、ホコリやチリなどのごみを取り除いてくれます。また、花粉や黄砂、ウイルスなどを取り込まないように、空気をろ過することが可能です。

しかし、エアコンフィルターは消耗品のため、定期的に交換しなければ本来の役割を発揮できなくなります。

まず、カーエアコンをつけたときに漂ってくる異臭は、エアコンフィルターやエバポレーターなどの汚れが原因です。

フィルターが汚れで目詰まりすると、空気の流れが低下し、エアコンに負荷がかかります。燃費が悪くなったり故障したりするだけではなく、フィルター内部にカビが発生し、出てくる風も清潔ではなくなるので注意しましょう。

また、エアコンフィルターは、花粉やウイルスが車内に入り込むのを防ぐ効果も期待できます。最近は黄砂やPM2.5などに対応している高性能フィルターも販売されているため、快適な車内環境を維持することが可能です。

さらに、エアコンフィルターのメンテナンスを怠ると、冷却効果が減少するおそれがあります。チリやホコリなどで目詰まりしていると、エアコンの風量が低下し、指定した温度になりづらくなります。

ちなみに、自動車メーカーの取扱説明書やHPでは、エアコンフィルターは走行距離1万〜1万5000kmごと、もしくは1年ごとを交換の目安と指定しています。

ただし、あくまで目安であり、交通量や粉じんが多い地域、車内でタバコを吸う人などは、通常よりも早く交換することが推奨されます。

交換をする場合は、業者に依頼すると手間がかかりませんが、部品代と工賃を合わせると1万円前後かかります。自分でやれば数千円で済むので、時間がある方は自分でフィルター交換をするとコストを抑えられます。

自分でエアコンフィルターを交換する手順は、基本的に以下のとおりです。

1.エンジンを切る

2.取扱説明書を見てエアコンフィルターの場所を確認する（グローブボックスに格納されていることが多い）

3.グローブボックスを外す

4.フィルターカバーを外す

5.フィルターケースを取り出す

6.新しいフィルターを開封して取り付ける

7.フィルターカバーとグローブボックスを元の状態に戻す

フィルター交換は工具不要で、やり方さえ覚えれば誰でもできるので、定期的に行うようにしましょう。

ただし、新しいエアコンフィルターを購入する際は、車種ごとにタイプが異なるので、自分のクルマに適合するかしっかり確認するように注意してください。

※ ※ ※

ここまで解説してきたように、エアコンフィルターは定期的に交換する必要があります。しばらく放置していると、少しずつエアコンの利きが悪くなり、異臭を放つこともあるので注意しましょう。

自分で交換できるようになると維持費の節約にもなるので、年末などに挑戦してみてもいいかもしれません。