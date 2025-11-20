男性の言葉づかいが乱暴だと思う瞬間９パターン
「言葉づかいでその人の人間性がわかる」と言われているように、ちょっとした会話をきっかけに人の印象が変わることがあります。普段は女性に優しくしようと心がけていても、気を抜くと何気ない一言でショックを与えてしまうことも……。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者３００人にアンケートを実施。「男性の言葉づかいが乱暴だと思う瞬間」について、調査した結果をご紹介いたします。
【１】自分のことを「おまえ」「あんた」と呼ばれたとき
男性同士では普通に通じる「おまえ」や「あんた」という呼び方を、乱暴だと思う女性がいるようです。「人生で初めて言われたときはショックだった」（１０代女性）というように、「おまえ」と呼ばれると女性は怖いと感じることがあるようです。悪気はなくても、女性のことはしっかりと名前で呼んであげた方が良いでしょう。
【２】「来いよ」「食えよ」など、命令口調で話されるとき
命令口調の言葉すべてを乱暴だと思う女性もいるようです。「普通のテンションで言われても、命令口調だと怒られている気分になる」（１０代女性）というように、無意識のうちに女性を傷つけてしまうリスクがあります。「おいで」「食べてよ」と言い換えるなど、指図していると思われないような言葉遣いを心がけた方が良いでしょう。
【３】女性のことを「バカ」と言うとき
「バカ」という言葉そのものに乱暴なイメージを持っている女性もいるようです。「テレビでよく使われている『おバカ』には愛があるけど、『バカ』と言われると見下された気分になる」（２０代女性）など、たった一文字の違いで印象が激変するので注意が必要です。
【４】ミスをしたとき「ふざけんな」と言われたとき
ミスをした相手を怒るときの言葉遣いで、男性の本性を探る女性もいるようです。「ミスをしたときに上司に『っざけんな！』と言われたのが忘れられなくて、ちょっと信頼できなくなった」（２０代女性）など、カッとなって乱暴な言葉を使ったせいで関係が悪くなることもあるようです。女性に対しては怒るときも冷静さを失わずに、慎重な言葉を選んで脅えさせないようにしましょう。
【５】話しかけたら「うっせー！」と言われたとき
男友達に「うっせー！」と言われて傷つく女性もいるので注意が必要です。「言い方がテキトー過ぎるし、邪魔者扱いされている気分になる」（２０代女性）というように、女性に思いやりがないと感じさせてしまうかもしれません。気を抜いているときや、照れ隠しで無意識に言ってしまうことがあるので注意が必要です。女性は基本的に大事に扱われたいと思っていることを忘れないようにしましょう。
【６】お尻のことを「ケツ」と言うとき
体の部位の呼び方でも、女性は男性の人柄を測ることがあるようです。「お尻のことを『ケツ』と言う人は、ドＳで冷たそうなイメージ」（２０代女性）など、性的に乱暴な印象を与えてしまう恐れがあるでしょう。女性に余計な不安感を与えないためにも、下半身にまつわる部位は「股間」と言うなど、直接的にならないように配慮したいところです。
【７】会話中に女性のことを「女（おんな）」と表現しているとき
女性のことを「女（おんな）」と呼ぶ男性のことを「女性のことを軽んじてそうな気がする」（２０代女性）と感じる女性もいるようです。「女性」や「女の子」という言葉遣いに変えるなど、ジェントルマンだと思ってもらえるような呼び方を意識したいところです。
【８】友達同士で冗談で「ぶん殴るぞ」と言っているとき
関西圏特有の「どつくぞ！」という突っ込みを真に受けて、本気で恐怖を感じる女性もいるようです。「普段は優しい男子が『ぶん殴るぞ』と言っているのを見て、乱暴な人なのかなと思った」（１０代女性）など、自分に向けられている言葉ではなくても乱暴だと思われる可能性があるようです。女性が近くにいるときは、暴力的な表現は控えた方が良いでしょう。
【９】お金のことを「金（カネ）」と言っているとき
一般的に大事なものである「お金」「ご飯」を、「金（カネ）」や「飯（メシ）」と言うと、女性は乱暴だと思うことがあるようです。「お金を大事にしないような人は、悪い人に見えてしまう」（２０代女性）というように、誤解を与える可能性があるので、フランクな雰囲気の雑談でも「お」や「ご」を省略しないように心がけた方が良いでしょう。
女性の前で気をつけたいと思った言葉遣いはありましたか？ 乱暴な印象を持たれて得をすることは少ないので、言葉遣いには注意した方が良いでしょう。他には、男性のどんな言葉遣いを女性は乱暴だと感じるのでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
