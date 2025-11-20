アメリカの半導体大手エヌビディアは19日、ことし8月から10月期の決算を発表し、売上高と純利益がともに過去最高を更新しました。

エヌビディアが19日に発表した8月から10月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べて62％増の570億600万ドル、日本円でおよそ8兆9500億円でした。

純利益は前の年の同じ時期と比べて65％増の319億1000万ドル、日本円でおよそ5兆円となりました。

四半期ベースでは売上高と純利益がともに過去最高を更新していて、エヌビディアが開発したAI向けの高性能半導体「ブラックウェル」などの売上が好調だとしています。

ジェンスン・フアンCEOは「我々はAIの好循環期に入った。 AIはあらゆる場所に浸透し、 あらゆることを同時に実現しようとしている」とコメントしています。

また、11月から1月期の売上高について、前の年の同じ時期と比べ65％増のおよそ650億ドルを見込んでいると明らかにしました。

一方で、AI半導体市場ではチャットGPTを開発したオープンAIが半導体大手ブロードコムと連携するなど競合も台頭していて、エヌビディアの成長がどこまで続くのか注目されます。