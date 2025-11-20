MLB¤¬Ç¯Áí³Û1255²¯±ß¤ÇNetflix¡¢ESPN¡¢NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë3¼Ò¤È3Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¸¢·ÀÌó
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢Íèµ¨¤«¤é3Ç¯´Ö¡¢Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡ÖNetflix¡×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¡ÖNBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡×¤Î3¼Ò¤ÈÊüÁ÷¸¢·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Netflix¤Ïµå±ãÁ°Æü¤ÎËÜÎÝÂÇ¶¥Áè¤ä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£APÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯¤ÎÁí³Û¤Ï8²¯¥É¥ë¡ÊÌó1255²¯±ß¡Ë¤ÇESPN¤¬5²¯5000Ëü¥É¥ë¡¢NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¤¬2²¯¥É¥ë¡¢Netflix¤¬5000Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤ÏÂçÉý¤Ë¿¤Ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²áµî8Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤Î»ëÄ°¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï²áµî34Ç¯¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö3¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ëÂç¤¤Êµ¡²ñ¡£ESPN¡¢NBC¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¢Netflix¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤òÌîµå¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£