

「なにわ小町」店主の高橋真由美さん。74歳にはとても見えない若々しさ（筆者撮影）

【画像を見る】セクシーなヒョウ柄カットソーまで…！ 元気がもらえるなにわ小町の服

「ママ、彼氏に逃げられたぁ〜」。濃い目のメイクと涙をごちゃまぜに流しながら、ニューハーフの男性が訴える。「そうかそうか。気持ちわかるで。性別違う人が好きでも、同じ人が好きでも、同じ人間。結局情やもん」。親身に応じるのは、ど派手なヒョウの顔が付いた服をまとった「大阪のおばちゃん」だ。

ここは通天閣のお膝元、下町情緒残る新今宮のアパレルショップ「なにわ小町」。ヒョウやトラの「顔」の服が約1万点並ぶ、「猛獣の聖地」として知られている。しかし、この店の“主力商品”は、服ではなく店主・高橋真由美さん（74歳）その人だ。

高橋さんのもとには、ファッションアドバイスを求めて訪れる客もいれば、人生相談をしに来る人も多いという。そしてそれは、この店に限ったことではない。実は高橋さん、人生のあらゆる場面で“頼まれ、頼られ続けて”きた人なのだ。いったいなぜなのか？ どんな人も受け止め、寄り添ってきた｢強さ｣の源をたどる。

前編：74歳ヒョウ柄おばちゃんは「ガオー！」と吠え続ける→2900円で“安くて派手”を貫き、「着て自分を鼓舞してるねん」と笑う生き方と商売の流儀



ヒョウの顔と毛並みの組み合わせがユニークなカットソー（筆者撮影）

テレビもホテルも放っておかない、度を越した“世話好き”

ヒョウやトラの顔がプリントされた服が所狭しと並ぶ店。その店主、「ヒョウ柄のおばちゃん」こと高橋真由美さん（74）は、とかく“頼まれる人”だ。たとえば、テレビ局。MBS毎日放送の『痛快！明石家電視台』をはじめ、さまざまなテレビ番組から出演オファーがくる。そして、放送を見た人が、全国から「一度会ってみたい」と店を訪れる。

近隣のラグジュアリーホテル『OMO7大阪 by 星野リゾート』から「大阪のおばちゃんってこんなんやで」と伝えてほしいと頼まれ、1年間講演に通ったことも。宿泊客を前にざっくばらんに話し、「テレビと変わりませんね」と喜ばれた。



『OMO7大阪 by 星野リゾート』での講演の様子（写真提供：なにわ小町）

彼女の元に頼み事が集まる理由は、明るくおおらかなキャラクターと、おしゃべりの面白さが大きい。だが、それだけではない。「度を越した世話好き」なのだ。

息子が幼児、小学生のときは、町内会、子供会、PTAの役員を連続9年担当。バレーボールを習ったときは、近所の子供4人の弁当もつくり、一緒に土日の試合に連れていった。住んでいた吹田市江坂から枚方市の『ひらかたパーク』まで20km以上、子供たちと自転車で出かけたこともある。

当時の子供たちはテレビ出演する高橋さんを見て、「おばちゃん変わらへんね」と言ってくる。かれこれ30年以上も付き合いが続いており、未だに、「おばちゃん、今日のおかずなに？」と頼ってくるそうだ。

若いころバイトしていたスナックの「ママの妹さん」とも50年近い御縁が続いている。ママは数年前に亡くなったが、その妹さんのお世話をなんやかんや買って出ているのだ。

「この前も、『会うてもう半世紀やね。ようしてもろて』っていうから、『言わんとって涙が出るわ』って二人で泣いてもうて。会う人会う人、長いことお付き合いできてるね」

この高橋さんのキャラクター、どこからきたのだろう。



息子の輝明さんと（写真提供：なにわ小町）

「自分は人を見る目がないのかもしれない」

30代から50代にかけての高橋さんは家庭に仕事にと、とにかく忙しかった。理由の1つは、シングルマザーになったことだ。

1994年に実家の父親が亡くなった後、母親から連日電話がかかってくるようになった。「ぼけとるんちゃうか」と不安になったが、夫に相談しても他人事。そもそも、結婚してからずっと単身赴任で、家にほとんどいなかった。そこで、「この際やから帰ろう」と離婚届を置き、息子を連れて実家に帰った。

すると、母に脳腫瘍が見つかった。実は高橋さんは家庭の事情で、母とは血のつながりはなかった。「看病して恩返ししなあかん」と50歳で会社を辞めて、51歳で母を見送るまで夜はスナックで働き、昼に病院へ足しげく通う生活を送ったという。

「めちゃくちゃ忙しかったけど、元気やったね。なんでもこなせた」

それ以前、息子が小学4年生となった39歳から50歳までの11年間は、人材派遣会社で営業職に就いていた。デパート、スーパー、専門店などにスタッフを紹介する、高橋さんいわく「お人を動かす」仕事である。この時培った経験が、今のなにわ小町で生きているという。

大切なのは「どんな相手とも本音で話す」こと

人材派遣の仕事は、思った以上に大変だった。「どんな人を求めているか」企業の要望を素早くキャッチして、一瞬で気に入ってもらえる人を選ばなければならないからだ。

そこで学んだことのひとつが、「どんな相手とも本音で話す」大切さだったという。

「心がなかったら人と深いところでは通じひん。だからこそ、建前ではなく本音でぶつかるねん」

派遣登録している人たちと、とにかく必死で話をした。相手が言っていることが、「嘘かほんまかもわからへん」状態でも。最初の頃は失敗も多く、「自分は人を見る目がないのかもしれない」と落ち込んだ経験は数え切れない。



つけまつげがチャーミングなトラの新作カットソー（筆者撮影）

あるときは、昔の同級生が面接にきた。しゃべっている間に気づいたのだが、年齢も経歴も嘘をついていたそうだ。「嘘ついてまで働きにいかなあかんって何があったんかな」「こんな子やなかったのに」など、さまざまな思いが頭を巡った。

「人の裏まで見えてしまう仕事やった。それがいちばんしんどかったね。商品じゃなくてお人を売る、紹介するとはこれほど大変なことかと……。それを乗り越えてきたから今、誰と接しても怖いとかはなくて、表も裏も全部わかろうって思える。人見知りとか恥ずかしいとか、そんなんはもう二の次、三の次ですわ」

だからなのか、高橋さんはテレビで芸能人と話していても、「昨日こんなことあってな」「いや、全然儲からんね」とご近所さんと話しているよう。「嘘とか見栄とか一切ない」ありのまま。

「それが一番ええねん。嘘も方便っていうけども、嘘ついてなんになんねん。一生のうちね、いいときもあれば苦しいときもあるけども、お互いにそれを乗り越えたり、話を聞いてもらったり、そうして生きてきたんやから。それでええんちゃう？ うまくいってるときはワーワー持ち上げて、しんどいときは寄らんとこう、じゃなくて。最近どうなん? って訪ねてあげるのも必要なんちゃうかな。それが人と長くおられる秘訣やと思う」

だから高橋さんの店には、さまざまな人が相談に訪れるのだ。



店頭に立つ高橋さん（筆者撮影）

人って違う。それが、おもろい。

なにわ小町でのお客さんとのやりとりも、飾らない素のまま。買ってもらう相手というより、好きなものや趣味があう「長年の友達」みたいになる客も多いそうだ。

「『こんにちは』からはじまって、『最近こんなことあってね』とか話してたら年齢や趣向もわかってくる。自分がヒョウ柄好きやから、『このお人もそういう時代を歩んでたんやな』とか思ったら、なんぼでも言葉が出てくる。そしたら相手も、『私と同じような気持ちやから、またこよう』ゆうてくれるねん」

仕入れにも「おしゃべり」が生かされている。「こんなんが欲しいねんけど、ママ見てきて」と頼まれて、自分ではよさがわからなくても仕入れた商品がほかの客に売れることも。対話から生まれた商品が、店のラインナップの多くを占める。

「そういうやりとりが楽しい。自分の趣味が商売につながって、友達も増えて、地方から会いにきてくれる人もいる。たわいのないおしゃべりをして、『ここにきたらホッとするわ』とかゆうてもらえる。お客さんとそういう関係性になれるのは、ほんまに人材派遣で働いてた経験のおかげやと思いますわ」



客から要望があり、ヒョウ柄、トラ柄のカチューシャも揃えるように（筆者撮影）

神奈川県から、盆と正月にかならず来てくれるお客さんがいる。50代くらいの男性だ。その人が店に来るようになったきっかけは、あるテレビ番組で高橋さんが言った言葉だった。

人生は狂いかけたエレベーター。止まった階で笑って生きる

「人生っていうのはね、狂いかけたエレベーターみたいなもんや。そやから、あそこいきたい、こうしたいって自分で思ってても、パッと違う階に止まって『はい降りてください』って。そこで降りるけども、降ろされたとこで『どないして生きていったらええんや』となるねん。でも、どないしたらええんやっていったって、降ろされたら生きていかなしゃあない。そういうもんやねんて。だからそこに沿うていく。それが大事やねん」

その言葉を胸に「どんな人が言ったのか会ってみたい」と何度も訪ねてきたが、最初の2回は挨拶程度で終わった。3度目、店でスタッフとして働く高橋さんの妹としゃべっていたところ、その男性が高橋さんのほうばかり見ていたそうだ。「ママと写真とりたいんか？ しゃべりたいんか？」と聞いたら「はい」と。そのとき、「狂いかけたエレベーター」の話をしてくれたという。

「こっちが忘れてるのに覚えてて、すごい重く受け止めてくれてて。人生において大切な言葉や言うてくれた。だから一回本人に会いたかったって。そうなんかって。私自身は感じたままにしゃべってるから、どうっちゅうこともないねんけど」



「ガンをつけてくる」トラ柄カットソー（筆者撮影）

最後に、改めて高橋さんに「人に頼まれ、求められ続ける理由」を聞いてみた。返ってきた答えは、シンプル。

「やっぱり、人が好きやからかな。それやと思う。人としゃべることはもちろんやけど、人そのものが好きやね。人としゃべる面白さ、しゃべってみいひんとわからへん面白さがたまらんねん」

大の人好き。そして、嘘をつく人をたくさん見てきたからこその「前向きな諦め」と「度量」が、高橋さんの魅力なのかもしれない。ありのまま、どんな人も、どんな人生も受け入れる。それも楽しく。

高橋さんの人生は、“どんな階に止まっても笑って生きる”エレベーターそのものだ。たとえどんな階に降りても笑って生きる――それが、彼女の「強さ」なのだろう。

【前編を読む】74歳ヒョウ柄おばちゃんは｢ガオーッ！｣と吠え続ける→2900円で"安くて派手"を貫き､｢着て自分を鼓舞してるねん｣と笑う生き方と商売の流儀



ほかではなかなか出会えない顔付きヒョウ柄リュック（筆者撮影）

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）