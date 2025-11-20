お酒にも合う！ピリッと旨い「鶏ももの黒こしょう煮」の簡単オトナ献立

ピリッと旨い！鶏ももの黒こしょう煮

黒こしょうでピリッとした刺激を加えた「鶏ももの黒こしょう煮」をメインにした献立をご紹介します。いつもの煮物よりパンチがきいていながらも、しっかり味がしみていておいしいです。ごはんにもお酒にも合うこと間違いなし。副菜に、やや甘めのかぼちゃサラダや具だくさんの味噌汁を添えれば、夕食の完成です。

黒こしょうをたっぷり入れるのがおいしく作るコツ

鶏もも肉に黒こしょうをふってフライパンで焼きます。しょうゆやみりんなどを混ぜ合わせた調味液にも黒こしょうをたっぷり入れましょう。これをフライパンに入れて煮からめればできあがり。



味のバランスを意識して

メイン料理がピリッとした刺激＆甘辛い味わいなので、副菜はほっこりできる甘めサラダなどがおすすめ。「かぼちゃだけサラダ」は、かぼちゃを加熱して、ごまドレッシングであえるだけ。マヨネーズではなくごまドレッシングを使用することで、香ばしい風味がプラスされます。味噌汁には旬の白菜を入れてボリュームアップ。

簡単！かぼちゃだけサラダ

白菜の具だくさん味噌汁

ごはんにもお酒にも合う献立をご紹介しました。ぜひ今夜の献立の参考にしてみてください。