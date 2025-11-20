俳優佐野岳（33）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。番組収録でケガをしたと明かした。

TBS「最強スポーツ男子頂上決戦」の番組公式Xは「【出場選手変更のお知らせ】本日開催の『最強スポーツ男子頂上決戦』に出場を予定しておりました佐野岳さんは、無観客での競技収録中、脚に違和感を訴えられたため大事をとって欠場することとなりました」と発表。佐野も「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と声明を発表した。佐野は昨年12月にボクシングのプロテストを受験し、C級ライセンスに合格したことを公表している。

また、同番組の公式Xは、出場予定だった元サッカー日本代表FWの柿谷曜一朗氏（35）も同様に脚に違和感があるため、大事をとって欠場すると発表。

以下、発表全文。

この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。

その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました。

自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです。

収録前から数多く期待のコメントを頂いて、本当に楽しみにされている方々がいるというところで、真摯に向き合ってトレーニングを積んできました。

とにかく誠実に取り組むことで、その応援や期待に応えたいと思っていたので、収録を続ける事が難しくなってしまい、とても悔しいです。

怪我をしてしまった事ではなくて、会場に足を運んでくださったファンの皆様、オンエアを楽しみにしてくださった皆様、スタッフ、関係者の皆様に対して、その期待に今回応えられなかった事が悔しくてたまりません。

とにかく、大会日、足を運んでくださった皆様、応援してくださる方々にいちはやく状況を説明したくて文章を書いています。

ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます。

また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます！！

その時はまた変わらぬ応援をいただけたらしいです！

待っててください！