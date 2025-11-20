

通天閣からほど近い新今宮の商店街のなかで、ひときわ目を引く「なにわ小町」の外観（筆者撮影）

「ヒョウ柄には年齢がないよ。誰でも似合うねんから」

大阪・新今宮にあるアパレルショップ「なにわ小町」の高橋真由美さん（74歳）は、そう言って2900円のヒョウ柄Tシャツを客に勧める。この店は、ヒョウやトラの「顔」の服が約1万点並ぶ、「猛獣の聖地」として知られる存在だ。

高橋さん自身、両手を猛獣の爪のように顔の左右に掲げて「ガオーッ！」と吠えるポーズでおなじみの「ヒョウ柄のおばちゃん」として、たびたびテレビに登場している。

なぜ彼女は74歳の今も「ガオーッ!」と吠えながら、ヒョウやトラの顔の服を売り続けるのか。“失敗”をも笑い飛ばす生き方の源泉を探る。



「ヒョウ柄のおばちゃん」として知られる、「なにわ小町」店主の高橋真由美さん（筆者撮影）

17歳からヒョウ柄を愛した女

「なにわ小町」の代名詞とも言えるヒョウ柄。高橋さんがその魅力に取りつかれたのは17歳の頃だ。しかし、当時のヒョウ柄といえばイタリア製の高級品ばかり。「とてもやないけど手が出る値段じゃなかった」そうだ。それでも、憧れずにはいられなかった。

「海外のスターに憧れてたんやと思います。『ひまわり』でソフィア・ローレンも着てた。実はあれトラ柄やったんやけど、『大人になったらヒョウ柄着よう』と思ってました」

なぜ、そこまでヒョウ柄に惹かれたのか？ 理由は、高橋さんの生い立ちにある。祖父母が料亭を営んでおり、芸者の「お姉ちゃま」の出入りがある華やかな世界に触れて育った高橋さんにとって、海外スターが身につけるヒョウ柄は、憧れの象徴だったのだ。

働き出してからは生活を切り詰めてお金を貯め、念願のヒョウ柄デビュー。数十万円するレオパードの毛皮を買ったこともある。「とにかく着たい」一心だった。

高校卒業後、上田安子服飾専門学校に進学したのも「卒業記念にヒョウ柄のスカーフをくれる」と聞いたのが理由のひとつ。けれど中退してしまい、結局もらえなかった。



専門学校を中退し、アパレル商社で働いていた頃（写真提供：なにわ小町）

還暦、息子のふんどしから始まった「なにわ小町」

それから時は過ぎ、高橋さんが再びヒョウ柄と向き合うことになったのは、還暦を迎えた2011年だった。きっかけは、デザインの仕事を志す息子が手掛けた「ふんどし」だ。

たまたま通天閣の社長の目に留まり、「うちで吊りいや（飾りなさい）」と声をかけられ、一気に注目を集めるように。これを機に、安い賃料で一棟を借りて息子は2階でふんどしを、高橋さんは1階で浴衣を販売することになった。今の「なにわ小町」の場所だ。



息子の輝明さんがデザインしているふんどし（写真提供：なにわ小町）

とはいえ、当時の周辺はかなりのシャッター街で人通りは少ない。それでも、2012年に「通天閣100年祭」が予定されていたことから、「そこまではがんばろう」と決めた。

すると100年祭で奇跡が起こる。当時、大阪市長だった橋下徹さんが店にやってきたのだ。南海電鉄が100年祭を記念した浴衣を作ったため、その着付けに訪れたそうだ。南海電鉄の会長ら著名人も訪れ、新聞やテレビに取り上げられて話題になった。それに伴い、ふんどしと浴衣の店も盛況に……。しかし5年ほどで客足が減り、「もう無理やな」と思っていたところ、商店街の人たちから口々に「ママ、がんばってえや」と声をかけられた。

高橋さんの店が閉まってしまうと商店街が暗くなる。「少しでも長く商店街を残しておきたいから、店を続けて」と頼まれたのだ。

高橋さん自身も、「新今宮の下町な空気が、自分の飾らないキャラクターに合っている」と感じていた。「だったら浴衣でなく、好きな服屋がやってみたい」と思ったが、近所には洋服店があった。そこで「被らないように」と思いついたのが“原点”であるヒョウ柄である。

「『私はおたくにないヒョウ柄の服をやります。やってもええですか？』とその洋服屋さんに聞きにいったんです。そしたら、『なんでもかまわんからママ、とにかく店を開けてくれ』いうことで」

こうして2012年、後に「猛獣の聖地」と呼ばれるヒョウ柄専門店『なにわ小町』が産声を上げた。



アニマル柄の服はもちろん、カバンや帽子などもバラエティ豊かに揃う店内（筆者撮影）

ヒョウはヒョウでも、「顔の」ヒョウ柄

近所の人に求められ、店をはじめた高橋さん。しかし、いきなり壁にぶち当たる。そう、ヒョウ柄は、とにかく高かったのだ。

「それで私、ヒョウの顔にいったんですわ。『大阪はやっぱり顔ぐらいつけらんとあかんで』と思って。ヒョウやトラの顔を服にギャーッと付けて、ガオーッと動きがある図柄にしたらどやろなと。私がそういうのんを着たかったから」

そうして、ヒョウやトラの顔が付いた「おばちゃん向けの」服を仕入れて売り始めたのだが、どうも納得がいかない。……顔が、小さかったのだ。

「なんや存在感がなくてものたりへん。もっと大きな顔になれへんかなと思って」

自分のオリジナルでつくってみよう、と卸売会社に相談。「安い生地でええし、大きい顔でガオーッと動きのあるトラ柄の服をつくってや」と頼むと快諾してくれた。

一方で、買い付けも続けていたが、やがてオリジナルが7割を占めるようになった。現在も、「こうやってああやって、こういうふうにして」と身振り手振りでオーダーし、ヒョウやトラに面白い動きや表情があるデザインが完成している。

できた服は、とにかく派手だ。



トラの顔がインパクト大なカットソー（筆者撮影）

「若いときはお金出してシックな格好もしてたけど、この年齢になったらいらへん。いい服は10年先も着れるけど、うちらは10年先の命があるかわからへん。子育てが終わって、着たい服をさて着ようと思ったときには、もう年金族ですわ。そないなったら、何千円の世界でええんちゃうん」

服の値段はニーキュー（2900円）、サンキュー（3900円）が中心。コートも1万円以内で収まるものがほとんどだ。



なにわ小町オリジナル、売れ筋の2900円ヒョウ柄、トラ柄カットソー（筆者撮影）

「それぐらいの値段なら月に1回買えて、1年で12枚。ほんならとっかえひっかえなんぼでも楽しめる。だから、トラも茶色だけやない。黒もピンクも、つけまつげやラメ入りも、なんでもありや。大阪のおばちゃんは光もん好きやから、これでもかってくらいスパンコールつけたり。どんどん楽しなっていった気持ちが、お客さんにもウケたんやと思いますわ」

水着で琵琶湖行ったら「魚みんな死んだで」

店にあるラインナップは約1万点。服、コート、帽子、カバン、マスク、イヤリング、それから水着もあるそうだ。え、水着？

「水着を発注したけど、売れなくて置いてあったんよ。ほんで一昨年の夏、友達が琵琶湖のプライベートビーチにおいでって誘ってくれたから、ヒョウ柄の水着着て行ってん。ほんなら次の日、友達が『あんた！ あんな水着着るさかい魚みんな死んだで。かわいそうに』って電話してきて……」

今年も誘われて、今度はトラ柄を着ていったところ、「なぜか売れだした」そうだ。今年作ったヒョウ柄水着は完売。これからはまだ思案中だが、「またつくると思う。面白いからね。着た人が楽しいんちゃうかなって」と意欲を見せる。



トラ柄の水着（筆者撮影）

売れ筋は、さまざまな表情のヒョウやトラの顔がプリントされた「ニーキュー」のカットソー。これを客に勧める謳い文句が面白い。

「男女無理やり兼用ですよ。ボディは2L、私が基本ですから大きいです。小さい人はそれなりに、大きい人もそれなりに着れますので」

言葉どおり、店に置いている服のサイズは2Lが中心だ。オープン時、「もし売れへんかったら、365日24時間自分で着なあかん。だから2Lでつくろう」と決めたという。今でもその心意気は健在。だからこそ、“自分が着たいと思う服しかつくらへん”と決めている。

若い客からは「まだトラを着る歳じゃない」「大阪やから着れるけど、よそでは着られへん」などと断られることもあるそうだが、「トラ柄には年齢がないよ。ヒョウとトラは誰でも似合うねん。同じ生き物同士、似合うて当たり前。試しに一回寝間着から着てみたら。部屋着やちょい着からでもええんちゃうん」と背中を押している。



青い目が印象的なホワイトチーター柄も（筆者撮影）

「強いで〜！」ヒョウ柄はおばちゃんの鎧

「なんで大阪のおばちゃんはヒョウ柄なんですか？」

いつも高橋さんがされる質問だ。そんなときは、「大阪のおばちゃんはね、意外と普通やねんよ」と答える。

「大阪のおばちゃんっていうのはもうおしゃべりで、とにかく気がようて、『なんでもかまへん、まかしとき』っていう、ちょっと姉御肌なとこがあって。で、ヒョウとかトラとか、とにかく派手やねん。でも本当は普通のおばちゃんで、気いもそんなに強ない。ただヒョウ柄やトラ柄を着ることによって、“強いで〜！”って、自分で自分を鼓舞してるねん」



挑みかかるような眼差しが印象的なトラ柄カットソー（筆者撮影）

すぐに「飴ちゃんあげようか」というのも、シャイだからこそ。飴をきっかけに仲良くなろうとしているのだ。「私自身もそうや。この服を着て強がってるところがあると思うねん」としみじみ。

年商は1000万円。「店を回すにはギリギリやけど、それでええと思ってる」と笑う。阪神が優勝したときや、人通りの増えるお盆や正月は売上げが増えるが、普段はかなり少ない。万人に受け入れられる服ではないので、客層はある程度限られている。

「もともと安いからバーゲンとかもしないんですわ。でも、1年、2年経ったらだんだん売れなくなるから、どんどん新しいもん、流行りのもんも入れていかんとあかん。利益率は30、40%くらいかな。50%ほしいけど、なかなかそんなわけにはいかへん。30〜35%をいったりきたりやなあ」



取材時、筆者がひとめ惚れして購入したPCバッグは1000円ポッキリ（筆者撮影）



勇敢なヒョウやトラの顔のリュック。街で注目を集めること間違いなし（筆者撮影）

現在74歳。いつまで店を続けるかは決めていない。

「とにかく元気であればね。いつどないなるかわかりませんやん。昔自転車で山から落ちて背骨が曲がってて、60歳をすぎてこけてから調子が悪くなって、まっすぐ立たれへん。80までいうたら、そこまでがんばらなあかん。決めずに、自分ががんばっていけると思えるところまで、なんとかやっていこうとおもてるんですよ」

失敗やと思ってても「面白いやん」いう人もいる

いろんな人と話して、自分の好きなものを売って、「次はこんなんしよう、あんなんしよう」と考えるのが元気の秘訣だという。

17歳からヒョウ柄を愛し、イタリア産の高級品を買い続けた高橋さん。でも店をはじめるときに選んだのは「2900円で誰でも着れる」ヒョウ柄だった。もちろん、失敗もある。「ライオン柄がほしい」と客に言われて作ってみたが、あまり売れなかった。

「いや間違うたわーって。でも時間がたつと、それがまた面白みになって売れたりするねん。放っておいたら、勝手にお客さんがいろんなイメージをつけて買ってくれる。

失敗や思たら大変やけど、人から見たら面白いやんということもあるねんね。それも個性やなと思います。それだけいろんな人がいるっていうことや」



ライオン柄のトートバッグ（筆者撮影）

高橋さんは、これからもド派手なヒョウ柄を着て「強いで〜！」と自分を鼓舞することだろう。100歳になっても「ガオーッ！」と吠えて、人生を楽しみ続ける。

ちなみに、トレードマークの「ガオーッ！」ポーズは、あるテレビに出演したときに「この服を着てピースではおかしいな。なんか強力なものはないやろか。せっかくこの服を着てるんやから、ガオーッて言うたらどやろ」と試しにやったものだそう。咄嗟のサービス精神から生まれたのだ。

それもまた、高橋さんの生き方を表している。

派手な見た目の奥にいるのは、世話好きで、やさしく、正直すぎる女性。

「10年先の命があるかわからへん。それやったら好きな服着て、好きなことやったらええんちゃう？」

大阪のおばちゃんは今日も“ガオーッ”と吠えながら、ヒョウ柄の鎧をまとって生きている。

高橋さんのトレードマークになっている「ガオーッ！」のポーズ（筆者撮影）



小粋に展示されていたヒョウ柄ハット（筆者撮影）

（笹間 聖子 ： フリーライター・編集者）