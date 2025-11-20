２０日の東京株式市場は日経平均株価が前日比５９１円高の４万９１２９円と反発して始まった。



前日の米株式市場は主要株価３指数がそろって上昇。ＮＹダウは下げに沈む場面があったが持ち直した。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控え持ち高調整主体の動きとなった。取引終了後にエヌビディアが発表した２５年８～１０月期（第３四半期）決算は、売上高と１株利益が市場予想を上回る内容。好決算の発表を受けて時間外取引で同社株は上昇しており、投資家心理を上向かせた。東京市場では半導体関連株やデータセンター関連株を買い戻す動きが強まっているほか、外国為替市場では１ドル＝１５７円台に乗せるなど円安が進行しており、輸出関連株も堅調な滑り出しとなっている。



出所：MINKABU PRESS