トヨタが買い戻しの動き顕在化、１ドル１５７円と一段と円安加速で株価刺激◇

トヨタ自動車<7203.T>が続伸、目先トレンド転換の動きをみせている。前週末から今週前半まで下値模索の動きを強め、２５日移動平均線を下回るとともに５日・２５日移動平均線のデッドクロスが目前でリスク回避ムードが強かったが、きょうは全体相場が強気に傾くなか買い戻しの動きが顕在化している。足もと外国為替市場で１ドル＝１５７円台まで急速な円安が進んでおり、これが輸出採算を高めるとの見方で株価を強く刺激する格好となった。同社の２６年３月期通期想定為替レートは対ドルで１ドル＝１４６円、対ユーロでは１ユーロ＝１６９円となっており、実勢はこれより大幅に円安方向に振れている。同社は製造業の中で為替感応度の高さは群を抜いており、対ドル１円の円安で営業利益を５００億円押し上げると試算されているだけに収益へのメリットが大きい。このほか、ホンダ<7267.T>、日産自動車<7201.T>、マツダ<7261.T>など自動車株は一斉高に買われている。



出所：MINKABU PRESS