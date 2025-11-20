2025年11月18日、第一財経済は、今年1〜10月に中国が輸出した自動車が日本のおよそ1．6倍となり、輸出台数が逆転して以降その差が大きく開きつつあることを報じた。

記事は、中国自動車工業協会のデータとして、今年1〜10月における中国の自動車輸出台数が前年同期比15．7％増の561万6000台に達し、輸出額も同14．3％増の7983億9000万元（約17兆5000億円）に達したと紹介。中でも新エネルギー車（NEV）が同90．4％増の200万台超えとなり、成長をけん引したことを伝えた。

また、今年1〜9月の輸出量で比較すると中国が495万台だったのに対し、日本は約306万台（日本自動車工業協会のデータ）にとどまっており、中国の輸出量が日本の1．6倍に達したと指摘。乗用車だけで比較しても中国が約420万台、日本が約276万台となり、中国が日本の1．5倍に上るとした。

そして、現在の状況を考えれば、中国が23年に初めて日本を上回ってから3年連続で世界一の自動車輸出大国になることは間違いないとの見方を示している。

記事はその上で、世界の各主要市場における日中両国の自動車輸出状況について解説。日本車の牙城と言われてきた東南アジアの市場では中国のNEVがシェアを拡大しつつり、中でもタイでは9月に純電気自動車（BEV）の販売シェアが史上初めてガソリン車を上回るなど、市場構造の変化が起きているとした。欧州では中国車の勢いが強く、1〜8月における中国車の登録台数が同74％増の43万台となり、販売台数でBYDがスズキを、奇瑞傘下のOmodaが三菱をそれぞれ上回ったと伝えた。

さらに、中国国内市場でも中国国産ブランドのシェアが拡大を続け、10月には約69％に達する一方、日系車のシェアは約12％にまで落ち込んだことを紹介。日産、マツダ、三菱など日本の主要メーカーは米国政府による輸入車への高関税の影響を強く受けて厳しい経営状況に直面しており、中でも日産は25年9月中間決算で2219億円もの赤字損益になったことを併せて伝えている。（編集・翻訳/川尻）