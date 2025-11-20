東京都選挙管理委員会は２０日午前、主に都内で活動する政党支部・政治団体計４０９８団体が提出した２０２４年分の政治資金収支報告書を公表した。

政治資金パーティーの収入総額は前年比３８・９％減の５億７６００万円だった。記録の残る１９９３年以降、コロナ禍の２０２１年（４億４２００万円）に次いで２番目に少なかった。

都選管によると、政治資金パーティーを開催したのは同２４団体減の８４団体だった。収入５０００万円以上の「大規模パーティー」を開催した団体は、２１年以来３年ぶりにゼロだった。自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件などを受け、開催を控える動きが広がったとみられる。

全団体の収入総額は、前年比４％減の計１２１億９１００万円。借入金や、政党本部などからの交付金が計４６億２００万円と１５・３％増えた一方、パーティー収入に加えて寄付、党費の減少が影響した。支出も９・５％減って計１１６億８２００万円だった。

都選管は「多数の候補者が立候補する選挙が少なかったことも、収入や支出の抑制につながったのではないか」とみている。