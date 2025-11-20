チョコに溺れるーーーッッ♡（幸）【ファミマ】沼落ち注意！「新作スイーツ」

【ファミリーマート】で10月28日から始まった「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーン。贅沢感あふれるチョコ尽くしのスイーツやパンなど、全11種類がラインナップされています。今回は、ご褒美に選びたい華やかスイーツをピックアップしてご紹介。

まさにチョコ尽くし！「濃厚ショコラドームケーキ」

「めっちゃ美味しい」「本格的」「クオリティ高い」と、@yuumogu22さんが絶賛するのは「濃厚ショコラドームケーキ」。カップから見える艶っとしたチョコムースが高級感をアップ！ ガトーショコラ生地とチョコホイップ、チョコガナッシュも重ねた、まさにチョコ尽くしの贅沢ケーキです。

2種類のトッピングで華やかさアップ！「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」

@yuumogu22さんが「食べなきゃ損」と高評価の「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」。ココア風味のクロワッサンドーナツ生地をチョコでコーティングして、キャラメルクランチとキャンティングアーモンドをトッピング。さらに、中にもチョコクリームとチョコホイップ入り！ 盛りだくさんでも\198（税込）とお手頃なのが嬉しい一品です。

美しい断面に惚れ惚れ！「ショコラミルクレープ」

薄いチョコクレープ生地と、生チョコを使用したチョコホイップクリームを何層にも重ねた「ショコラミルクレープ」。しっとり滑らかな印象ですが、パリッと食感が楽しめるチョコが入っていて遊び心も感じられます。最後まで飽きずに食べられそう。

食感を楽しめて食べ応えもバッチリ！「クリスピーチョコサンド」

ビスケット生地で、チョココーティングしたチョコソース入りのチョコクリームをサンドした「クリスピーチョコサンド」。見るからに食べ応えがありそうで、「ガリガリ」「パキパキ」「クリーミー」と、@nyancoromochi_sweets_blogさんが食感を詳しく解説しています。

期待を超えるチョコ尽くし！ ご褒美感たっぷりの【ファミマ】スイーツで、ほっと一息ついてみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様、@sujiemon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N