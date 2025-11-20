明日の『ばけばけ』みんなで“ヘブン”トミー・バストウを知ろう！ 大クイズ大会スタート
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」（第40回）が11月21日に放送される。
【写真】腕組みしながら考える錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第40回あらすじ
スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブンにバレてしまう。
ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。錦織たちにトキも交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
