韓国で300万部売れのモンスター書上陸!

「自分とは何か」――。昔も今も、多くの人は哲学的で難解な問いのなかで論争することを好み、クヨクヨ悩むことに時間を注ぐ。

約2500年前にも、同じ悩みを抱えていた人がいた。ブッダの弟子の1人だったマールンクヤだ。彼は「確たる“自分”というのは存在するのか、しないのか」気になってブッダに尋ねたのだ。しかし、ブッダはその質問に対して、バッサリとシンプルな答えを出している。

人類が知っておくべき英知をわかりやすくまとめたことで、世界で300万部の大ベストセラーになっている『全人類の教養大全 0』では、ブッダが説いた仏教の本質を解説している。彼が唱えたのは、苦しみにとらわれた人々を救うための「超実践的な教え」だったのだ。

「毒矢のたとえ」に隠されたブッダの実践的な教え

ブッダの教えは『ヴェーダ』の土台の上に生まれたものだ。





『ヴェーダ』とは知識、知恵、悟りを意味し、インドに移住してきたアーリア人たちが長いあいだ語り継いできた文書だ。紀元前1500年前後にサンスクリット語で文章化されてきた。

ブッダは『ヴェーダ』の一部を取り入れながらも、批判的な視点を持っていた。業や輪廻、解脱という『ヴェーダ』の基本的な世界観は引き継いだものの、固定で不変の自我――アートマンと呼ばれる意識の主体のようなもの――を認めなかったのだ。ブッダは「無我」を説いた。

「無我説」は、自分のなかに不変の実体があると考える『ヴェーダ』の思想とは区別される、仏教固有の思想だといえるだろう。

けれどよく考えてみると、無我説はある意味で論理的ではないようにも思える。それは仏教が「無我説」を主張する一方で、『ヴェーダ』の「輪廻説」を受け入れているからだ。

気になるのはここだ。固定の実体としての自我がないのに、いったい何が輪廻によって生まれ変わるんだろう？

不変の魂のようなものがあってこそ、古くなった服を捨てて新しい服を着るように、来世に移ることができるんじゃないかな？

自分があるとかないとかどうでもいい！

なるほど、よくわかる。実際にブッダの弟子たちも、ブッダに同じようなことを尋ねたことがある。ところがブッダはこういう質問はそれほど重要ではないと考えていたようだ。そして簡単な比喩を使ってこう答えた。これは「毒矢のたとえ」といわれている。

僧侶のマールンクヤはある日、こんなことを考えた。「この世は永遠なのか、はかないものなのか？終わりがあるのか、それともないのか？霊魂と身体とはいちなのか別なのか？人は死んだ後にも存在するのか存在しないのか？もしくは存在するわけでもなく、存在しないわけでもないのか？」

そしてこれをブッダに聞いてみたところ、ブッダはこう答えた。

「マールンクヤよ、ある人が毒矢に射られたとしよう。その人の友人や同僚や家族がその毒矢を抜くために、医者を呼ぶだろう。ところがその人がこう言うのだ。『私を射ったのは王族か、バラモンか、庶民か、それとも奴隷か？それがわからないうちは、矢を抜かない』と。

そして、『私を射った人は背が高いか、小さいか、まあまあか？私を射った人の皮膚の色は黒いか、黄色か、白か、黄金色か？これがわからないうちは、この毒矢を抜かない』と。マールンクヤよ、そう言っているうちに、彼は死んでしまうだろう」

この回答には、ブッダの教えの核心が込められている。

ブッダの無我説は、自我があるのかどうかにする抽象的な理論ではない。

むしろ、実体がないものを実体としてとらえることで生じる苦しみを取り除くための、めちゃくちゃ実用的な教えなのだ。

昔もいまも人々は哲学的で難解な問いの中で論争するのを好み、その中をウロウロすることに時間を注ぐ。

これに対してブッダは、シンドイ論争からは距離をおき、その中から出ていって実際に行動することを提案しているのだ。

君が苦しみの中にいるのなら、まずその苦しみから取り除きなさい。

ブッダは言う。「マールンクヤよ、毒矢に射られた者は、まず毒矢を抜くのが先だと思わんかね？」

僕たちがまず考えるべきなのは、僕たちの中にある毒矢を抜くことについてだ。

（チェ・ソンホ ： 作家）