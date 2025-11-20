水族館を楽しむ赤ちゃんとシベリアンハスキーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「楽しんでるｗ」「ニッコニコでカワイイ」「素敵すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと大型犬が『初めて水族館』に行った結果→大きな水中生物を発見して…可愛すぎる反応】

大きなアザラシに大歓喜！！

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ」の投稿主であるご夫婦は、シベリアンハスキーの『もん』ちゃん、そして赤ちゃんを連れて水族館に遊びに行ったそうです。この日は、わんこも同伴できる特別なイベントを開催していたそう。もんちゃんと赤ちゃんは、初めての水族館に初めから興奮しきりだったといいます。

まず目に入ったのは、とっても大きなアザラシさん！！優雅に泳ぐ姿に興味を惹かれたのか、もんちゃんはアザラシさんに駆け寄ってご挨拶をしようとしていたそう。アザラシさんも、水槽の中を行ったり来たりしてサービスしてくれたといいます。

イルカショーを鑑賞するも…

もんちゃんは、もともとお魚が大好きなのだとか。そのため、小さなお魚やクラゲにも興味津々だったそうです。

水族館といえばイルカショー。もんちゃんと赤ちゃんも、初めてのイルカショーに釘付け…。と思いきや、豪快に飛び上がるイルカに驚くことはなかったといいます。運動神経抜群なもんちゃんにとっては、「僕もできる…」といった気持ちだったのかもしれませんね。

楽しい思い出ができました♪

一方、最前列で見たアシカショーは、大きな声でアシカが鳴いたり水が押し寄せてきたり迫力満点。そろそろオネムになった赤ちゃんとは対照的に、もんちゃんは釘付けになっていたといいます。

最後は、赤ちゃんが今日一番楽しみにしていたというペンギンさんの水槽へ。赤ちゃんは大喜びでニコニコしたものの、もんちゃんは魚か鳥か分からないペンギンの姿に不思議そうな顔を浮かべていたとか…。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「楽しそうな2人に癒やされます」「水族館楽しめて良かったねぇ」「もんちゃんと赤ちゃんいいコンビになりますね」など沢山の反響がありました。

現在のご一家は、シベリアンハスキーの『にこ』ちゃんが仲間入り。また2人目の赤ちゃんも生まれ、さらに賑やかな暮らしを楽しんでいるそうです♪YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ」では、ご家族の微笑ましい日常の動画を公開中。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

