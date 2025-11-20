今世紀初の3連覇を狙うドジャースの鍵を握る6選手の1人として佐々木朗希投手（24）が挙げられた。19日（日本時間20日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。

ドジャースは今季、球団初となるワールドシリーズ連覇を達成。同サイトは「連覇で改めて証明されたように、ワールドシリーズを勝ち抜くにはスター選手の活躍だけでなく『チーム全体の総合力』が不可欠だ」と記し、3連覇に向けて可能性を秘めた6選手を紹介した。

一番最初に紹介されたのが佐々木で、同サイトは「2025年のポストシーズンで、一躍ブルペンの頼れる存在となった」とシーズン終盤にブルペン陣が不安定だったことから救援に転向。ポストシーズンは9試合で2ホールド、3セーブ、防御率0・84と“救世主”になったと指摘。「シーズン序盤の不振、右肩の負傷からの見事な巻き返しだった」と記した。

その上で、来季は先発として再び挑戦する予定で「課題は四球の多さ」としながらも「山本、大谷、スネル、グラスノーに次ぐ5番手として十分計算できる」と先発5番手になり得る可能性を秘めていると期待を寄せた。

残りの5選手は4年総額7200万ドル（約108億円）で加入も背信投球が続いた救援左腕タナー・スコット、有望株として期待されるも正捕手・スミスがいることから外野起用も噂されるダルトン・ラッシング、内外野守れることからスーパーサブとしての存在感を発揮できるか注目を集めるキム・ヘソン、トミー・ジョン手術で今季全休した右腕リバー・ライアン、ラッシング同様、有望株と期待されるも今季、打撃面で苦戦したアレックス・フリーランドが紹介された。