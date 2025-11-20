J2に降格したアルビレックス新潟に所属する堀米悠斗選手は11月18日、自身のXを更新。契約満了を受け、現在の気持ちを吐露しました。（サムネイル画像出典：アルビレックス新潟公式Xより）

【投稿】ファンの気持ちに応える

「またいつか戻ってきてください」

同時、アルビレックス新潟から今季で契約満了と発表された堀米選手。「皆さんの声届いてます。メッセージを読むたび涙が流れます」と、寄せられたファンの声に反応しています。続けて「実は今日、朝から熱が出て、明日の練習は行けそうにありません」と報告。「遠方から会いに来て励まそうと思ってた方、明日は僕はいないので、よろしくお願いします」と呼び掛けています。

また「ちょっと自意識過剰かとは思いましたが伝えた方が良いと思ったので」との言葉で投稿を締めくくりました。

コメントでは、「お大事にされてください」「クラブ変革期にそのクラブの象徴と契約しないことはたまにあるけど朝新聞みてやっぱりショックで　それでも悲しいけど、堀米選手には自分のやりたいこと貫いてほしいです！」「発信してくれてありがとう　あなたのこういった一つ一つの発信が、私たちサポーターの安心に繋がっています！」「またいつか戻ってきてください　涙が止まらないです」「こういう優しさが好きです」「共に歩んだ9年間のことは決して忘れません」など、温かい声が寄せられています。

6シーズン連続でキャプテン

堀米選手は2017年に北海道コンサドーレ札幌から移籍。2020年からは6シーズン連続でキャプテンを務めるなど、チームの“顔”と言える存在でした。しかし、チームはJ2に降格。ファンにとっては二重で悲しいお知らせとなったようです。堀米選手の今後はどうなるのか、見守りたいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)