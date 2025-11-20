【26年W杯ポット分け最新予想】前代未聞のアジア勢４か国がポット２か、欧州予選“全勝”ノルウェーはどこに。一部報道のプレーオフ枠配置変更ならポット２に…
北中米ワールドカップの各大陸予選が終わり、大陸間&欧州プレーオフを残すのみとなった。ここまで出場42か国が確定し、現地時間12月５日には組分け抽選会がワシントンD.C.で開催される。
注目のポット分けは基本的にFIFAランキングの順位に基づいて決定。開催３か国（アメリカ、カナダ、メキシコ）、同ランクの上位９か国がポット１、続く12か国がポット２、その次の12か国がポット３、残る６か国がポット４になる。11月19日時点でプレーオフ６枠がポット４に入る見通しだが、これが変更される可能性も指摘されている。
まずはプレーオフ６枠をポット４に置き、11月19日発表のFIFAランクに基づく最新予想をした（カッコ内の数字はFIFAランク）。
＜ポット１＞
アメリカ（14／開催国）、メキシコ（15／開催国）、カナダ（27／開催国）、スペイン（１）、アルゼンチン（２）、フランス（３）、イングランド（４）、ブラジル（５）、ポルトガル（６）、オランダ（７）、ベルギー（８）、ドイツ（９）
＜ポット２＞
クロアチア（10）、モロッコ（11）、コロンビア（13）、ウルグアイ（16）、スイス（17）、日本（18）、セネガル（19）、イラン（20）、韓国（22）、エクアドル（23）、オーストリア（24）、オーストラリア（26）
＜ポット３＞
ノルウェー（29）、パナマ（30）、エジプト（34）、アルジェリア（35）、スコットランド（36）、パラグアイ（39）、チュニジア（40）、コートジボワール（42）、ウズベキスタン（50）、カタール（51）、サウジアラビア（60）、南アフリカ（61）
＜ポット４＞
ヨルダン（66）、カーボ・ヴェルデ（68）、ガーナ（72）、キュラソー（82）、ハイチ（84）、ニュージーランド（86）
FIFAランク12位のイタリア、同ランク21位のデンマークが欧州プレーオフに回った結果、ポット２には日本、イラン、韓国に続き、オーストラリアまで食い込む形となる。アジア勢が４か国同時にポット２入りする事例は過去にない。前代未聞だろう。
ヨーロッパ予選で８戦全勝と圧倒的な強さを見せつけたノルウェーだが、現状ではポット３。ハーランドらを擁する実力国がどのグループに入るかは今回の組分け抽選会で世界的に”最大の注目”と言っていい。
また気になるのはプレーオフ６枠の扱い（欧州プレーオフは４枠の出場権を16か国、大陸間プレーオフは２枠の出場権を６か国で争う）。「プレーオフ枠（ヨーロッパ４か国と大陸間プレーオフから２か国）のシード順を、各プレーオフ出場チームの最高順位に基づいて決定する可能性がある」と一部海外メディアが報じており、プレーオフ６枠がポット４に固定されないかもしれないのだ。
プレーオフ枠にFIFAランクが反映された場合、具体的にどうなるか。欧州プレーオフ参戦のFIFAランク上位４か国はイタリア（12位）、デンマーク（21位）、トルコ（25位）、ウクライナ（28位）、大陸間プレーオフ参戦のFIFAランク上位２か国はコンゴ民主共和国（56位）、イラク（58位）で、これらを欧州PO１（12）、欧州PO２（21）、欧州PO３（25）、欧州PO４（28）、大陸間PO５（56）、大陸間PO６（58）として振り分けると以下になる（PO＝プレーオフ枠）。
＜ポット１＞
アメリカ（14／開催国）、メキシコ（15／開催国）、カナダ（27／開催国）、スペイン（１）、アルゼンチン（２）、フランス（３）、イングランド（４）、ブラジル（５）、ポルトガル（６）、オランダ（７）、ベルギー（８）、ドイツ（９）
＜ポット２＞
クロアチア（10）、モロッコ（11）、欧州PO１（12）、コロンビア（13）、ウルグアイ（16）、スイス（17）、日本（18）、セネガル（19）、イラン（20）、欧州PO２（21）、韓国（22）、エクアドル（23）
＜ポット３＞
オーストリア（24）、欧州PO３（25）、オーストラリア（26）、欧州PO４（28）、ノルウェー（29）、パナマ（30）、エジプト（34）、アルジェリア（35）、スコットランド（36）、パラグアイ（39）、チュニジア（40）、コートジボワール（42）
＜ポット４＞
ウズベキスタン（50）、カタール（51）、大陸間PO５（56）、大陸間PO６（58）、サウジアラビア（60）、南アフリカ（61）ヨルダン（66）、カーボ・ヴェルデ（68）、ガーナ（72）、キュラソー（82）、ハイチ（84）、ニュージーランド（86）
プレーオフ枠の２つがポット２になる異様な形となり、その煽りを受けてオーストリアとオーストラリアがポット３に転落する予想となる。プレーオフ枠はあくまでプレーオフ枠。ポット４に固定するのがフェアなのではないか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
