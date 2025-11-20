¾åÃÏÍºÊå¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤éÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÆæ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡É¡Ö¹ñÌ±¤Î±ù¤Ã»Ò¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¡õ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª2¿Í¤«¤é¡Ö¹ñÌ±¤Î±ù¤Ã»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥ºÄº¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡#À¥¸ÍÄ«¹á ¤Á¤ã¤ó¡¡#MICRO ·¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤È¡ÖHOME MADE ²ÈÂ²¡×¤ÎMICRO¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê²£¤Ë¤¤¤ë¿ÆÀÌ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹w¡¡BIG LOVE¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢MICRO¤Ï¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢³Ú¤·¤¤Ìë¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤Þ¤¿¤¤¤¤Þ¤·¤ç¡¡Ã¯¤Ë¤Ç¤â°¦¤µ¤ì¤ë¿Í´ÖÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«micro·¯¤Þ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹ñÌ±¤Î±ù¤Ã»Ò¡¡¤á¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆæ¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¡ÖÍ§Ã£Â¿¤¹¤®¤Æ¤â¤ªÃ¯¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Æ¤â¶Ã¤«¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£