東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値181.32 高値181.36 安値179.78
183.44 ハイブレイク
182.40 抵抗2
181.86 抵抗1
180.82 ピボット
180.28 支持1
179.24 支持2
178.70 ローブレイク
ポンド円
終値205.23 高値205.37 安値203.99
207.12 ハイブレイク
206.24 抵抗2
205.74 抵抗1
204.86 ピボット
204.36 支持1
203.48 支持2
202.98 ローブレイク
スイス円
終値195.09 高値195.11 安値194.03
196.54 ハイブレイク
195.82 抵抗2
195.46 抵抗1
194.74 ピボット
194.38 支持1
193.66 支持2
193.30 ローブレイク
豪ドル円
終値101.82 高値101.87 安値100.59
103.54 ハイブレイク
102.71 抵抗2
102.26 抵抗1
101.43 ピボット
100.98 支持1
100.15 支持2
99.70 ローブレイク
NZドル円
終値88.04 高値88.10 安値87.41
88.98 ハイブレイク
88.54 抵抗2
88.29 抵抗1
87.85 ピボット
87.60 支持1
87.16 支持2
86.91 ローブレイク
カナダドル円
終値111.87 高値111.91 安値110.92
113.20 ハイブレイク
112.56 抵抗2
112.21 抵抗1
111.57 ピボット
111.22 支持1
110.58 支持2
110.23 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値181.32 高値181.36 安値179.78
183.44 ハイブレイク
182.40 抵抗2
181.86 抵抗1
180.82 ピボット
180.28 支持1
179.24 支持2
178.70 ローブレイク
ポンド円
終値205.23 高値205.37 安値203.99
207.12 ハイブレイク
206.24 抵抗2
205.74 抵抗1
204.86 ピボット
204.36 支持1
203.48 支持2
202.98 ローブレイク
スイス円
終値195.09 高値195.11 安値194.03
196.54 ハイブレイク
195.82 抵抗2
195.46 抵抗1
194.74 ピボット
194.38 支持1
193.66 支持2
193.30 ローブレイク
豪ドル円
終値101.82 高値101.87 安値100.59
103.54 ハイブレイク
102.71 抵抗2
102.26 抵抗1
101.43 ピボット
100.98 支持1
100.15 支持2
99.70 ローブレイク
NZドル円
終値88.04 高値88.10 安値87.41
88.98 ハイブレイク
88.54 抵抗2
88.29 抵抗1
87.85 ピボット
87.60 支持1
87.16 支持2
86.91 ローブレイク
カナダドル円
終値111.87 高値111.91 安値110.92
113.20 ハイブレイク
112.56 抵抗2
112.21 抵抗1
111.57 ピボット
111.22 支持1
110.58 支持2
110.23 ローブレイク