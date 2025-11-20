東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6478　高値0.6512　安値0.6451

0.6571　ハイブレイク
0.6541　抵抗2
0.6510　抵抗1
0.6480　ピボット
0.6449　支持1
0.6419　支持2
0.6388　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5604　高値0.5662　安値0.5590

0.5719　ハイブレイク
0.5691　抵抗2
0.5647　抵抗1
0.5619　ピボット
0.5575　支持1
0.5547　支持2
0.5503　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4050　高値1.4065　安値1.3984

1.4163　ハイブレイク
1.4114　抵抗2
1.4082　抵抗1
1.4033　ピボット
1.4001　支持1
1.3952　支持2
1.3920　ローブレイク