東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6478 高値0.6512 安値0.6451
0.6571 ハイブレイク
0.6541 抵抗2
0.6510 抵抗1
0.6480 ピボット
0.6449 支持1
0.6419 支持2
0.6388 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5604 高値0.5662 安値0.5590
0.5719 ハイブレイク
0.5691 抵抗2
0.5647 抵抗1
0.5619 ピボット
0.5575 支持1
0.5547 支持2
0.5503 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4050 高値1.4065 安値1.3984
1.4163 ハイブレイク
1.4114 抵抗2
1.4082 抵抗1
1.4033 ピボット
1.4001 支持1
1.3952 支持2
1.3920 ローブレイク
