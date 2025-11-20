今回は、夫に離婚の危機が近づいていたエピソードを紹介します。

妻に離婚なんかできるはずない…

「俺には妻と3歳、2歳になる子供がいます。妻は半年前からフルタイムのパートを始めましたが、子供たちはそのせいで保育園に入ることになりました。保育園に通うなんて可哀想ですよね。

で、子供たちは保育園に入るとしょっちゅう体調を崩し、そのたびに妻は仕事を休んでいましたが、妻に『たまにはあなたも休んでよ』と言われてブチ切れましたね。だって俺は正社員で妻はただのパートですから。

そんなある日のこと、妻がひとり親制度や離婚後の養育費について調べていることに気付きました。さらに妻はパートから正社員に切り替えようとしていて、アパートまで探していて……。

まぁでも妻はたいして仕事もできないし稼げないから、離婚なんかできないでしょうけどね。『俺は何も悪くない……』と自信を持って言えます」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ この男性は「妻に離婚なんかできるわけない」と偉そうに言っていますが、一方で妻に離婚を切り出される不安を感じているようにも思えるのですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。