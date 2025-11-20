１９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４７ドル高 エヌビディアは時間外取引で上昇 １９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４７ドル高 エヌビディアは時間外取引で上昇

リンクをコピーする みんなの感想は？

１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４７．０３ドル高の４万６１３８．７７ドルと５日ぶり反発した。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を見極めたいとの姿勢が強く、様子見ムードが広がった。１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が後退しＮＹダウは下落する場面もあったが、持ち高調整目的の買いが全体相場を下支えした。取引終了後に発表されたエヌビディアの決算は市場予想を上回る内容となり、同社株は時間外取引で上昇している。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が堅調推移。ＭＰマテリアルズ＜MP＞やオクロ＜OKLO＞、ユニティ・ソフトウェア＜U＞が大幅高となった。一方、シェブロン＜CVX＞やボーイング＜BA＞、セールスフォース＜CRM＞が軟調推移。サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やビットマイン・イマージョン・テクノロジーズ＜BMNR＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は１３１．３８ポイント高の２万２５６４．２２と３日ぶり反発。アルファベット＜GOOG＞やブロードコム＜AVGO＞、アプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が値を上げたほか、コンステレーション・エナジー＜CEG＞が株価水準を切り上げ、イグザクト・サイエンシズ＜EXAS＞が急伸した。半面、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマイクロソフト＜MSFT＞が冴えない展開。マイクロストラテジー＜MSTR＞やオープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS