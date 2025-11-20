・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．４４ドル（－１．３０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０８２．８ドル（＋１６．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０７９．０セント（＋３４．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．７５セント（－９．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２９．７５セント（－７．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１３６．２５セント（－１７．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９９．２４（－４．１２）

出所：MINKABU PRESS