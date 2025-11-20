【シナぷしゅ】5周年の節目にブランドムービー「自由に　ミライへ　向かおう」を公開！

テレ東系列6局ネットで毎週月曜～金曜あさ7時30分から放送中の、民放初の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」。この度「シナぷしゅ」は、ブランドムービー「自由に ミライへ 向かおう」を、2025年11月20日（木）朝8時からシナぷしゅ公式YouTubeチャンネルおよび公式SNS（Instagram、X、TikTok）で公開します。

2020年4月にレギュラー放送を開始した「シナぷしゅ」は、今年5周年のアニバーサリーイヤーを迎えました。テレビ放送だけでなく、”見せたいときに・見せたい見せ方で”見せられる番組として配信も積極的に行い、2025年11月現在、公式YouTubeチャンネルは登録者数80万人を超えました。さらに、2023年・2025年には劇場映画を公開し、「シナぷしゅ THE MOVIE」の累計動員数は30万人を突破。2023年からは毎年、コンサートイベント「ぷしゅソングフェス」を開催中で、それぞれ”０歳から楽しめるはじめてのエンターテインメント体験”として、赤ちゃんやそのご家族を中心とした多くの方々に足をお運びいただいています。

放送・配信・映画等の映像コンテンツやイベント、多岐にわたる商品化など、さまざまな方面で広がり続けている「シナぷしゅ」。5周年の節目を迎えたいま、「シナぷしゅ」が”大切にしていること（＝IPポリシー）”を知っていただくことで、より安心・信頼して「シナぷしゅ」のコンテンツを楽しんでほしいという想いから、映像でわかりやすくお伝えするために1分半のブランドムービーを制作しました。映像のディレクションは、「シナぷしゅ」のクリエイティブディレクターである清水貴栄が務めました。

「シナぷしゅ」の視聴者の皆さまはもちろん、まだ「シナぷしゅ」をご存じない方や、「シナぷしゅ」のメイン視聴ターゲット（赤ちゃんとその保育者）以外の方にも広くご覧いただけるよう、社会全体にお届けすることをコンセプトに制作されたブランドムービーです。ぜひ、ご覧ください。

≪ブランドムービー概要≫

【タイトル】 「自由に ミライへ 向かおう」

【公開日】 2025年11月20日（木）8：00～

【動画URL】 https://youtu.be/h4f0509Vccw

≪「シナぷしゅ」IPポリシー≫

・チャレンジ精神とOPENなスタンスで良質なコンテンツと体験を生み出すこと。

・赤ちゃんがもつ無限大の可能性を信じること。

・赤ちゃんの安心と安全に目を配ること。

・赤ちゃんの世界を楽しく広げる「はじめての体験」を提供すること。

・育児をする人にも「豊かな人生の時間」を提供すること。

インフラや概念において、0歳を含むすべての人にとってフラットで新しい社会のデザインを目指します。

【飯田佳奈子「シナぷしゅ」統括プロデューサー コメント】

2020年にレギュラー放送が始まって以来、「シナぷしゅ」は「シナぷしゅ」を必要とする皆さんの想いと呼応する形で成長を続けてきました。育児の難しさ、子育て世代が時に感じる社会での肩身の狭さ、加速する少子化…。「シナぷしゅ」にできることは何か、「シナぷしゅ」はどうあるべきかを常に考えてきました。今回のブランドムービーは、そんな問いに、今の私たちらしく背伸びしすぎない形で出した、一つのアンサーです。“自由に ミライへ 向かおう”。「シナぷしゅ」がこれからもしなやかに社会と共に成長していきますように。

【清水貴栄「シナぷしゅ」クリエイティブディレクター コメント】

「シナぷしゅ、知ってます！」最近出会う人たちみんなに、そう言っていただけるようになりました。赤ちゃんとその親御さんのために誠実につくり続けてきた「シナぷしゅ」が、皆さんのあたりまえになったことが本当にうれしいです。このブランディングムービーはその誠実さを目に見える形にしたものです。今までもこれからも、赤ちゃんと親御さん、その周りの社会が今よりちょっといい場所になるように、誠実に、一歩ずつ、つくっていこうと思います。これからの「シナぷしゅ」もよろしくお願いします！

≪「シナぷしゅ」 番組概要≫

【タイトル】「シナぷしゅ」

【放送日時】 毎週月～金曜 あさ7時30分から放送中

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 ネットもテレ東、U-NEXT、TVer、アニメタイムズ、YouTube

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

【X】 @synapusyu https://x.com/synapusyu

【Instagram】 @synapusyu https://www.instagram.com/synapusyu/

【TikTok】 @synapusyu_official https://www.tiktok.com/@synapusyu_official