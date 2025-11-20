返信の“クセ”に本音が隠れている。男性が本命にだけ送るLINEの特徴
「もしかして私のこと好き…？」恋のはじまりは、LINEのやりとり１つにも心がざわつくもの。でも実は、男性が“本命女性”に対してだけ無意識に見せるLINEの特徴があるんです。そこで今回は、男性が本命にだけ送るLINEの特徴を紹介します。
会話を切らさず、質問を投げ続けてくる
「それってどういうこと？」「で、どうなったの？」と、あなたの話を深掘りしてくるLINEは好意の証。興味がなければ長くやりとりを続けようとは思いません。彼が会話を終わらせないように工夫しているなら、脈ありの可能性大です。
どうでもいい日常報告をしてくる
「〇〇食べてきたよ」「明日から△△が始まるんだ」など、一見どうでもよさそうな日常報告。実はこれ、本命相手に“つながっていたい”気持ちの表れなんです。些細なことも共有したくなるのが、恋をしている証拠。用件だけのLINEしかこない場合とは雲泥の差と言えます。
絵文字多めで返信が早い
本気の相手には、LINEのテンポも表情も自然と変わります。絵文字やスタンプを使って気持ちを伝えようとしている場合、あなたとのやりとりに好意と楽しさを感じているのでしょう。そんな返信が早くてテンション高めなLINEは、好意がにじんでいる証です。
男性の気持ちは“温度感”にあらわれます。今回紹介したような小さなサインを見逃さず、男性の返信内容から本音を読み取ってくださいね。
