気づいた頃には手遅れ…？彼が別れを決意したときに見られる「変化」
恋の終わりは、ドラマのように劇的に訪れるわけではありません。
ほとんどの場合、彼の中で“変化”が静かに積み重なり、やがて決断へとつながっていくものです。
そこで今回は、彼が別れを決意したときに見られる「変化」を紹介します。
連絡がつけばいい、という“最低限のやり取り”になる
以前はすぐ返してくれたLINEが、最近はスタンプひとつ、短文ひとつで終わる。
こちらの質問には答えるけれど、自分から話題を広げようとしな。
そんな「必要最低限モード」は別れの前兆かもしれません。
男性は気持ちが離れ始めると、エネルギーを“恋愛以外”に振り分け始めます。
デートの予定が曖昧になる。約束を“先延ばし”する
本気で一緒にいたい女性には、男性は多少忙しくても会う時間をつくるもの。
でも別れを考え始めた男性は、「また今度」「落ち着いたら」と曖昧な返事が増えがち。
予定を立てても流されたり、会う頻度が自然と減ったりするのは、あなたとの未来を描けなくなっているサインです。
ケンカや違和感を放置する。“話し合う気”がなくなる
関係を続けたいと思っているうちは、男性がどんなに気まずくても関係修復しようと動くもの。
しかし別れを決意した男性は、ケンカを避けたり、話し合いから逃げたりします。
「もういいよ」「後で話そう」と問題を先延ばしにするのは、心の中ではもう“終わり”が見えているからです。
もし今、彼の態度に違和感を覚えているなら、まずは冷静に現状を見つめること。
そして、無理に追い詰めるよりも、一度距離を置いて修復の余地があるかを見極めていきましょう。
