¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñÁ¥Çõ¹©¶È½¸ÃÄ¡ÊCSSC¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î10Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÉ±Ò¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Å¸¼¨²ñ¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¿¥¤³¤·³¤¬Æ³Æþ¤¹¤ëÄÌ¾ïÆ°ÎÏ¹¶·â·¿Àø¿å´Ï¡ÖS26T¡×¤ÎÌÏ·¿¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ê¥Ë¥³¥ì!?¡Û¥¿¥¤¤Î¿··¿Àø¿å´Ï¤È¡¢¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É70Ç¯Á°¤ÎÀø¿å´Ï¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥¿¥¤³¤·³¤ÏÁ°¿È¤Î¥·¥ã¥à²¦¹ñ³¤·³»þÂå¤Î1930Ç¯Âå¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ìµé4ÀÉ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1951Ç¯¤Ë4ÀÉÂ·¤Ã¤ÆÂàÌò¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢Àø¿å´Ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆS26T¤Ï¥¿¥¤³¤·³¤¬70Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ëÀø¿å´Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡S26T¤ÎÆ³Æþ·×²è¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë3ÀÉ¤Î·úÂ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏCSSC¤Ç1ÈÖ´Ï¤¬µ¯¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¤ÏS26T¤Ë¥É¥¤¥ÄÀ½¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÍ¢½Ð¤òµñÈÝ¡£¤³¤Î¤¿¤áÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈCSSC¤ÏÃæ¹ñÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÅëºÜ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¿®ÍêÀ¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¤³¤ÎÄó°Æ¤òÂà¤±¤¿¤¿¤á¡¢S26T¤Î·úÂ¤·×²è¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¥¿¥¤À¯ÉÜ¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢1ÀÉ¤ÎÌµ½þ¾ùÅÏ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÏÇ¼ÆÀ¤»¤º¡¢Ãæ¹ñÀ½¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¿®ÍêÀ¤ÎÊÝ¾Ú¤òÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤áÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï6000»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢2470Ëü¥¢¥á¥ê¥«¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ÆÀ°È÷»Ù±ç¤ÈÊÝ¾Ú´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤òÄó°Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥¤À¯ÉÜ¤ÎÂÖÅÙ¤âÆð²½¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËS26T¤ÎÆ³Æþ·×²è¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡S26T¤Î1ÈÖ´Ï¤Î·úÂ¤¹©Äø¿ÊÄ½Î¨¤Ï60¡óÄøÅÙ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é·úÂ¤¤òºÆ³«¤¹¤ë¤È¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤ÏÅö½éÍ½Äê¤Î2023Ç¯¤«¤é2028Ç¯Ëö¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤êÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Àø¿å´Ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤³¤·³¤Ç¤¹¤¬¡¢S26T¤ÎÀïÎÏ²½¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÀø¿å´Ï¾è°÷¤ÎÍÜÀ®¤È³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä
¡¡É®¼Ô¡ÊÃÝÆâ ½¤¡§·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£2025¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¿¥¤³¤·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁ°¤ÎÆüËÜ¤¬¥¿¥¤¤ØÍ¢½Ð¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ÌµéÀø¿å´Ï¤Î¼Ì¿¿¡£¥¿¥¤³¤·³ÇîÊª´Û¤Ç¡ÊÃÝÆâ ½¤»£±Æ¡Ë
¡Ö³¤·³¤Ï¿Íµ¤¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¿å¾å´ÏÄú¤Î¾è°÷³ÎÊÝ¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÄ§Ê¼¤·¤¿¿·Ê¼¤ò¿å¾å´ÏÄú¤Î¾è°÷¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àø¿å´Ï¤Î¾è°÷¤Ë¤Ï¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¶¹¤¤´ÏÆâ¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¶ÐÌ³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÇ¦ÂÑÎÏ¤È¶¨Ä´À¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä§Ê¼¤·¤¿¿·Ê¼¤ò¾è°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤ÏS26T¤Î¾è°÷ÍÜÀ®¤Ï¡¢µ®Êý¤Î¹ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ìµé¤òÆ³Æþ¤·¤¿»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï¥¿¥¤¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2025Ç¯10·î30Æü¡¢´Ú¹ñ¸þ¤±¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡Ê¸¶Àø¡Ë¤Î·úÂ¤¤òÍÆÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏSNS¤Ç¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥Õ¥Í¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ï¾è°÷¤ò¤É¤¦ÏÅ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±¤ÆºÆÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÃÎ¸Ê¤Î´Ú¹ñ¿Í·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¡Ö¸½¾õ¤Ç¤â´Ú¹ñ³¤·³¤ÏÀø¿å´Ï¾è°÷¤Î³ÎÊÝ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î16ÆüÉÕ¤±¤Î¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤Ï¡¢¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×½êÂ°¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ÒµÄ°÷¤Î¹ñÀ¯Ä´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯»ñÎÁ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ú¹ñ³¤·³¤ÏËèÇ¯80¡Á100Ì¾¤ÎÀø¿å´Ï¾è°÷¤òÍÜÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢240Ì¾ÄøÅÙ¤¬Å¾ÀÒ¤ä½üÂâ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬Ìµ¤¯¡¢ÃÏ¾å¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ê¤É¤È¤ÎÄÌ¿®¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Îô°¤Ê¶ÐÌ³´Ä¶¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤µëÍ¿¤Ê¤É¤Î½è¶ø¤Ë¤¢¤ë¡½¡½¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤ÏÄÌ¾ïÆ°ÎÏ¤Î¹¶·â·¿Àø¿å´Ï¤È¹¶·â·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂç·¿¤ÇºîÀï²ÄÇ½¤Êµ÷Î¥¤È»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¹¶·â·¿¸¶Àø¤ËÅý°ì¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤êÀÉ¿ô¤òºï¸º¤·¡¢¹Ò³¤´ü´Ö¤òÄ¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è°÷¤ÎÉÔÂ¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥Í¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡´Ú¹ñ³¤·³¤Ï2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢3¼ïÎà¡¢¹ç·×21ÀÉ¤ÎÀø¿å´Ï¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢3¼ïÎà¤ÎÀø¿å´Ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾®·¿¤Ç¡¢´ÏÎð¤¬32Ç¯¤«¤é25Ç¯¤ËÃ£¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ü¥´µé¡Ê¿åÃæÇÓ¿åÎÌ1285t¡Ë¤ò½ç¼¡ÂàÌò¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾è°÷¤ò¸¶Àø¤Î¾è°÷¤Ë½¼¤Æ¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¸¶Àø¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤âÎô°¤Ê¶ÐÌ³´Ä¶¤ÏÈ´ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾¯»Ò²½¤ËÇº¤à´Ú¹ñ³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¸¶Àø¤¬Æ³Æþ¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾è°÷¤Î³ÎÊÝ¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤â¸¶ÀøÊÝÍ¤ÎÀ§Èó¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾è°÷¤òÍÜÀ®¤·¡¢³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÀÄ´¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á°¤Ë½Ò¤Ù¤¿¥Ï¥ó¥®¥ç¥ì¿·Ê¹¤ÏÅö³ºµ»ö¤Ë¡Ö¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¡¢³ËÇ³ÎÁ¡¦¾®·¿¸¶»ÒÏ§¤â¿Í¤¢¤ê¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¿Í¤¢¤ê¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ò»ý¤¿¤º¤·¤Æ¤Î¸¶ÀøÊÝÍ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ï¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
