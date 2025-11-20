HD¸½Âå²ñÄ¹¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥¯¥È¡×Êý¼°¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÊÆ·³´Ï·úÂ¤¤Ï²ÄÇ½¤«
ÊÆ¹ñ¤Î·³´Ï¤ò´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë°Æ¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥¯¥È¡ÊICE Pact¡Ë¡×Êý¼°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°·úÂ¤¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿ÊÆ³¤·Ù´ÏÁ¥¤Î·úÂ¤¤òÂçÅýÎÎ¤¬Îã³°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤¿ºÇ½é¤Î»öÎã¤À¤¬¡¢ÊÆ³¤·³¤Î´ÏÁ¥¤âÆ±¤¸Ë¡¤Îµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤Î»öÎã¤Ï16Æü¤ËÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¼çÍ×¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¹Ô¤Ã¤¿´±Ì±¹çÆ±²ñµÄ¤ÇÅ¢´ðÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥®¥½¥ó¡ËHD¸½Âå²ñÄ¹¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Â¤Á¥¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÊÆ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÂ¤Á¥µ¬À©´ËÏÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÚÊÆÂ¤Á¥¶¨ÎÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMASGA¡×¤Ë¤âÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñÂ¤Á¥½ê¤Ç¤ÎÊÆ³¤·³´ÏÄú·úÂ¤¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤À¡£
¤Þ¤À¾ã³²¤Ï¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñÏ¢Ë®Ë¡Âè14ÊÔ¡Ê±è´ß·ÙÈ÷Ââ¡ËÂè1151¾ò¤ÈÂè10ÊÔ¡Ê·³Ââ¡ËÂè8679¾ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì±è´ß·ÙÈ÷Ââ´ÏÁ¥¤È³¤·³´ÏÁ¥¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÁ¥ÂÎ¤ä¾åÉô¹½Â¤Êª¤Î¼çÍ×ÉôÉÊ¤¬³°¹ñÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤ÏÏ¢Ë®Ë¡¤ÎÃ¢½ñ¾ò¹à¤À¡£ÂçÅýÎÎ¤¬Îã³°¾µÇ§·èÄê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤òµÄ²ñ¤ËÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¼ÂºÝ¡¢10·î¤Ë¤³¤ÎÃ¢½ñ¾ò¹à¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°·úÂ¤¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ³Ð½ñ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÆ³¤·Ù¤ÎºÕÉ¹Á¥4ÀÉ¤ò¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤è¤¦µöÍÆ¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·î¡¢ÊÆ¹ñ¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥«¥Ê¥À¤Î3¥«¹ñ¤ÏËÌ¶Ë¤Î¹ñ²È°ÂÊÝÅª½ÅÍ×À¤Ë¶¦´¶¤·¡¢3¥«¹ñ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥¯¥È¡×¤òÄù·ë¤·¤ÆºÕÉ¹Á¥¤Î·úÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥¯¥È¤Î»öÎã¤Ï´Ú¹ñÂ¤Á¥¶È³¦¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÅÀ¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£HD¸½Âå¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊÅ¢²ñÄ¹¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÊÆ³¤·ÙºÕÉ¹Á¥³¤³°·úÂ¤»öÎã¤òÀèÎã¤ËÊÆ¹ñ¤¬³¤·³»Ù±ç´Ï¤â°ì»þÅª¤ËÀ©ºÛ¤ò´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë»Ù±ç¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ã¢½ñ¾ò¹à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î´ÏÄú¤ò´Ú¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥¢¥¤¥¹¥Ñ¥¯¥ÈºÕÉ¹Á¥¤â4ÀÉ¤Ï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¤Î·úÂ¤¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸åÂ³¤Î7ÀÉ¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢HD¸½Âå¤È¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Î2ÂçÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î·úÂ¤¤ËÆ±»þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
HD¸½Âå¤ÏÊÆÂ¤Á¥²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥¬¥ë¥¹¡ÊHII¡Ë¤ÈÊÆ³¤·³¼¡À¤Âå·³¼û»Ù±ç´Ï¤Î¶¦Æ±·úÂ¤¤ò¿ä¿ÊÃæ¤À¡£¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï50²¯¥É¥ë¡ÊÌó7800²¯±ß¡Ë¤òÅêÆþ¤·¡¢ÊÆ¸½ÃÏ¤Ç±¿±ÄÃæ¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼Â¤Á¥½ê¤òºÆÀ°È÷¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢HD¸½Âå¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÁÏÎ©51Ç¯¤ÇÁ¥Çõ5000ÀÉ¤ò°ú¤ÅÏ¤¹ÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ã±°ìÂ¤Á¥¥°¥ë¡¼¥×¤¬Á¥Çõ5000ÀÉ¤ò·úÂ¤¤·¤ÆÁ¥¼ç¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦¤ÇHD¸½Âå¤¬Í£°ì¡£