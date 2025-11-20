家庭内では当たり前にやっていることでも、世間からは驚きの目で見られることもあるようだ。月光もりあさんの作品『旦那が留守番するだけで偉いと言われる風潮』では、パパ目線での育児が描かれている。同作はInstagramに投稿されると、約1.5万いいねの反響を呼んだ。



【漫画】親子の幸せな光景

パパである主人公は、子どもと遊んでいるだけで「偉いね」と言われることがある。しかし育児は当たり前のことだと思っているので、褒められることに違和感があるようだ。



そんなパパに対して、ママは子どもを家に置いて出かけるときについ「私だけ出かけてごめんね」などと言ってしまうのを悔しいと感じていた。



さらに、パパが出かける時に家で子どもの世話をするママに対して「子ども達よろしくね」など言われたことがないのに、ママが出かける時にはついパパに言ってしまうことについても疑問に感じているようだ。このことに関して夫婦で話してみるも、「よく分からん！」という結論に至るばかり。



このような子守りに対するパパママでの印象の違いは、どうやら他の家庭でもあるようだ。そのため、ママが友達たちと集まった際には必ず「なんで出かけるだけで感謝しなきゃいけねえんだよ」と話題にあがるそうだ。



同作に対して「共感しかない」「お互い感謝を共有できたらいいよね」などさまざまな反響を呼んでいる。そこで作者の月光もりあさんに話を聞いた。



―作品中に出ていたように、パパ育児を褒められる機会は多いのでしょうか



はい、遊んでるだけで「いいパパだねぇ」とか「優しいね」って言われます。



―ママとのやり取りを通じて、普段の会話でなにか変化はありましたか



特に変化はなく、今まで通りです。



―最後に育児に関わる方々や、読者の皆さまへメッセージをお願いします



育児ができるのも、当たり前じゃないと思ってるので、存分に楽しみたいと思ってます！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）