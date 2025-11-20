佐野岳、『スポ男』収録中のケガに無念の心境「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は、自分自身が1番納得出来ず…」
俳優の佐野岳（33）が20日、自身のXを更新。18日にTBS系『究極の男は誰だ!?最強スポーツ男子頂上決戦』の欠場が発表されたことについて、心境を明かした。
【写真】佐野岳、沢口けいこと結婚式 豪華な“集合ショット”＆ウエディングドレスも
佐野については18日、同番組が公式サイトを通じ、「佐野岳さんは、無観客での競技収録中、脚の違和感を訴えられたため、大事をとって欠場することとなりました」と発表していた。
これを受け佐野はXに文書を投稿。ケガについて、「『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました」とその理由と、「病院で精密検査をし、治療していくことになりました」と現状を説明。「自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです」と正直な心境を告白した。
収録前から準備を重ねてきたといい、それ故に文書には自身の悔しい気持ちが正直につづられた。そして、「ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありません」と謝罪。「今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます」とし、「また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます!!」「その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです!」と前向きな言葉で締めた。
■報告全文
この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことになりました。自分が得意としてきた跳び箱での怪我は自分自身が1番納得出来ず、競技を最後まで続けたかったです。
収録前から数多く期待のコメントを頂いて、本当に楽しみにされている方々がいるというところで、真摯に向き合ってトレーニングを積んできました。
とにかく誠実に取り組むことで、その応援や期待に応えたいと思っていたので、収録を続ける事が難しくなってしまい、とても悔しいです。怪我をしてしまった事ではなくて、会場に足を運んでくださったファンの皆様、オンエアを楽しみにしてくださった皆様、スタッフ、関係者の皆様に対して、その期待に今回応えられなかった事が悔しくてたまりません。
とにかく、大会当日、足を運んでくださった皆様、応援してくださる方々にいちはやく状況を説明したくて文章を書いています。
ご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後の仕事は医師の指示のもと行ない治療を第一に考えます。
また機会があるならば、改めて万全な状態で、戻ってくるつもりでいます!!
その時はまた変わらぬ応援をいただけたら嬉しいです!
待っててください!
